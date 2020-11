Ascolti Tv di ieri 19 novembre 2020: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 19 Novembre 2020: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 19 Novembre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 19 novembre 2020 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri 19 novembre? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: che cosa è accaduto in merito alla giornata del 19 novembre? Chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

L’auditel ha visto una sfida serrata in particolare per la prima serata della giornata del 19 novembre 2020. Chi sarà uscito vincitore dai dati auditel e share di ieri 19 novembre 2020? Quali i risultati degli ascolti TV 19 novembre 2020, i dati auditel e lo share dell’ultima giornata?

Come di consueto, a breve avremo tutti i dati utili auditel e share di ieri 19 novembre 2020, per tirare le somme sull’ascolto televisivo di questa giornata.

Ascolti Tv 19 novembre 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 19 novembre 2020, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 8.510.000 spettatori pari al 30.8% di share. Su Canale 5 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha raccolto davanti al video 2.391.000 spettatori pari al 12.6% di share (nel dettaglio prima parte dalle 21.44 alle 23.07: 2.809.000 – 10.7%; seconda parte dalle 23.15 alle 0.51: 2.032.000 – 15.7%). Su Rai2 FBI ha interessato 919.000 spettatori (3.2%) mentre 9-1-1 ha raccolto 764.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.791.000 spettatori con il 9.7% (presentazione dalle 21.17 alle 21.42: 1.446.000 – 5.1%). Su Rai3 Hunter Killer – Caccia negli abissi ha raccolto davanti al video 1.212.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.131.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.073.000 spettatori con uno share del 4.6% (Piazza Pulita 00: 335.000 – 3.7%). Su Tv8 Spiderman – Homecoming segna 344.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 377.000 spettatori con l’1.4%. Su Sky Uno il quarto live di X Factor, con il ritorno di Alessandro Cattelan, registra 851.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai4 Elementary segna 333.000 spettatori e l’1.2%. Su Rai5 Riccardo Muti Prova d’Orchestra segna 118.000 spettatori e lo 0.4%. Su Iris La Vita è Bella raccoglie 685.000 spettatori con il 2.8%. Su Cine 34 Viaggi di Nozze raccoglie 381.000 spettatori e l’1.4%.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.710.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.730.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.229.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.142.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.472.000 spettatori con il 5.4%. Un Posto al Sole raccoglie 1.874.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.345.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.273.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.114.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 646.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 682.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv 19 novembre 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.465.000 spettatori (18.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.128.000 spettatori (22.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.641.000 spettatori (14.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.967.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 770.000 spettatori (3.7%), NCIS segna 1.177.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 639.000 spettatori con il 3.1%. CSI: NY ha ottenuto 529.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.768.000 spettatori con il 16%. Blob segna 1.261.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 830.000 individui all’ascolto (3.3%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 228.000 spettatori (share dell’1.3%), nel primo episodio, e 266.000 spettatori (share dell’1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars raccoglie 359.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti Tv 19 novembre 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 586.000 telespettatori con il 12.1% mentre – dalle 8.37 alle 9.49 – Uno Mattina segna 1.091.000 spettatori con il 16.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 923.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.137.000 spettatori (17.8%), nella prima parte, 1.073.000 spettatori nella seconda parte (17.7%) e 947.000 spettatori (15.8%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 202.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia 1 Anna dai Capelli Rossi segna 254.000 spettatori con il 3.7%. The Mentalist ottiene un ascolto di 164.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 934.000 spettatori (14.4%). Agorà convince 492.000 spettatori pari al 7.6% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 306.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 208.000 spettatori (3.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 219.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 178.000 spettatori pari al 2.9%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 63.000 spettatori con l’1%.

Ascolti tv 19 novembre 2020: daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 969.000 spettatori con il 13.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.700.000 spettatori con il 13.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.548.000 telespettatori con il 16.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 464.000 spettatori con il 5.9%, nella prima parte, e 857.000 spettatori con il 7.2%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 227.000 spettatori con il 2.9%. Cotto e Mangiato – Menù Pizza segna 387.000 spettatori (3.7%). Grande Fratello Vip 5 segna 827.000 spettatori con il 5.5%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.039.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Elisir ha interessato 522.000 spettatori con il 7.1%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.301.000 spettatori (12.7%). Quante Storie ha raccolto 913.000 spettatori (6.3%). Passato e Presente segna 583.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 138.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte, e 229.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 647.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 351.000 spettatori con share del 4.8% nella prima parte, e 534.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 137.000 spettatori con lo 0.7%

Ascolti TV 19 novembre 2020: Daytime Pomeriggio

Ascolti Tv 19 novembre 2020: seconda serata

Su Rai1 Ama Sanremo ha interessato 1.935.000 spettatori con il 10.4%. Porta a Porta è stato seguito da 696.000 spettatori con l’8.8% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 434.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1%. Su Rai2 Più o Meno segna 147.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai 3 La Grane Storia segna 459.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Miracle Workers – Dark Ages è visto da 537.000 spettatori (10.7%). Su Rete 4 Music Box è stato scelto da 152.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Sky Uno Hot Factor segna 337.000 spettatori e il 2.9%.

