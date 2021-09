Ascolti Tv di ieri 19 settembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 19 settembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 19 settembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 19 settembre: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.561.000 spettatori (17.87%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.994.000 spettatori (23.73%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.575.000 spettatori (11.48%) mentre Caduta Libera ha raccolto 2.134.000 spettatori (13.07%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 644.000 spettatori (4.36%). FBI ha raccolto 719.000 spettatori con il 3.82%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 484.000 spettatori con il 3.19%. CSI ha totalizzato 466.000 spettatori (257%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato .000 spettatori con il %. Su Rai3 TGR ha ottenuto 2.412.000 spettatori con il 13.83%. Blob segna 1.051.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Mato Grosso ha appassionato 162.000 spettatori (share dell’1.12%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 214.000 spettatori con l’11.88%, nella presentazione di 28 minuti, 580.000 spettatori con il 16.55% nella prima parte, e 1.416.000 spettatori con il 22.48% nella seconda parte. Paesi che Vai raggiunge 1.343.000 spettatori con il 18.27%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.585.000 spettatori pari ad uno share del 18.12%. La Santa Messa segna 1.624.000 spettatori con il 19.11%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 955.000 spettatori con il 17.64%. I Misteri del Santo Sepolcro segna 595.000 spettatori pari all’8.76%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.044.000 telespettatori con il 13.67% di share. Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a .000 spettatori (%). Su Italia1 The Bold Type segna .000 spettatori con il %. Su Rai 3 TgR Speciale convince .000 spettatori con il % di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 186.000 spettatori (2.51%), nel primo episodio, e 248.000 spettatori (3.19%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori con il 2.9% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.197.000 spettatori (21.01%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.716.000 spettatori (19.92%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato .000 spettatori (%) e .000 spettatori (%). Melaverde raccoglie .000 con il %. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha convinto .000 spettatori con il %. Su Italia1 The Bold Type segna il % con .000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di .000 spettatori con il %. Su Rai3 Radici registra 000 spettatori con uno share dell’%. Su Rete4 L’Isola di Pietro ha fatto compagnia a .000 spettatori con il %. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata la scelta di 76.000 spettatori pari allo 0.9% di share. L’Aria che Tira – Il Diario ha raccolto 105.000 spettatori con lo 0.83% di share. Su Tv8 la Moto 3 ha raccolto .000 spettatori (%) mentre la Moto 2 ha ottenuto .000 spettatori (%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il ritorno di Mara Venier con Domenica In ha intrattenuto 2.174000 spettatori pari ad uno share del 14.43%, nella prima parte dalle 14.04 alle 14.56, e 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 14.71%, nella seconda parte dalle 15.02 alle 17.06 (I Saluti di Mara: 1.595.000 – 13.07%). Dopo il TG1 (1.728.000 – 14.46%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.621.000 spettatori pari al 12.96%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto .000 spettatori con il %. La prima puntata di Amici di Maria De Filippi 21 ha raccolto .000 spettatori (%). A seguire Verissimo ha interessato .000 spettatori con il %. %). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha convinto .000 spettatori pari al %. I Campionati Mondiali di Ciclismo hanno raccolto .000 spettatori con il %. Shakespeare and Hathaway ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 Lucifer raccoglie .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo episodio. A seguire Walker ha convinto .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato .000 spettatori con il %. Mezz’ora in Più ha ottenuto .000 spettatori con il % mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rete 4 La Tigre è Ancora Viva: Sandokan alla Riscossa ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Jerry Maguire ha appassionato 164.000 spettatori (share dell’1.15%). Su Tv8 la diretta del Gran Premio di San Marino di Moto GP ha appassionato .000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 347.000 spettatori pari ad uno share del 6.23%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 000 spettatori (%). Su Italia1 Pressing segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 TGR Mondo è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Sabato, Domenica e Lunedì è la scelta di 124.000 spettatori (2.54%).