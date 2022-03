Ascolti Tv di ieri 2 marzo 2022: Access Prime Time e Preserale

Ascolti Tv di ieri 2 marzo 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 2 marzo per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preserale?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime time e in quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.647.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:35 alle 20:47, raccoglie una media di 4.162.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.332.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.492.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.320.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole da 1.780.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.160.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 899.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.996.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 326.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 410.000 spettatori (1.6%). Su La5 la replica di Uomini e Donne è scelta da 437.000 spettatori pari all’1.8% (Finale a 315.000 e l’1.2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 346.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.218.000 spettatori pari al 19.5%, mentre L’Eredità è visto da 4.809.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.515.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.686.000 spettatori (19%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 694.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1 830.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 650.000 spettatori (3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.884.000 spettatori pari al 13.8%, mentre Blob segna 1.107.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 917.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 247.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 272.000 spettatori (1.3%).

