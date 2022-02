Ascolti Tv di ieri 20 febbraio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 20 febbraio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 20 febbraio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 270.000 spettatori (12%) nella presentazione dalle 6:30 alle 6:58, 562.000 spettatori (15.3%) nella prima parte e 1.585.000 spettatori (21.7%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.108.000 e il 20.1%. A seguire Paesi che Vai interessa 1.478.000 spettatori (18.6%), mentre A Sua Immagine registra un netto dalle 10:30 alle 12:19 di 1.541.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:55 ha informato 296.000 spettatori pari all’11% e Tg5 Mattina 1.005.000 spettatori pari al 17.1%, mentre Le Ultime Reliquie di Gesù è visto da 828.000 spettatori pari al 10.7%. A seguire la Santa Messa intrattiene 1.126.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dalle 5:48 alle 9:46 sono viste da 263.000 spettatori pari al 5.7%, mentre Rai Parlamento Punto Europa segna 199.000 spettatori pari al 2.5% e Tg2 Dossier 242.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 God Friended Me ottiene un ascolto di 276.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 371.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 285.000 spettatori pari al 4.4%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 362.000 spettatori pari al 4.6% e Le Parole per Dirlo 276.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 184.000 spettatori con il 2.3% nel primo episodio e 187.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 128.000 spettatori (2.2%), mentre Uozzap conquista 184.000 spettatori (2.3%).

Daytime Mezzogiorno

Su Raia, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.768.000 spettatori con il 20.4% e l’Angelus è seguito da 2.362.000 spettatori con il 21.2%, mentre Linea Verde è la scelta di 3.221.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 891.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.007.000 spettatori (11.1%) nella seconda parte, mentre Melaverde sigla 2.160.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 Citofonare Rai 2 dalle 11:34 alle 12:28 conquista 492.000 spettatori pari al 4.6% (presentazione a 272.000 e il 3.2%). Su Italia1 il terzo episodio di God Friended Me è scelto da 346.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 810.000 spettatori e il 4.9% (Magazine di 9 minuti a 740.000 e il 4.3%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 705.000 spettatori (6.1%); la replica di Radici raccoglie 526.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 192.000 spettatori con il 2.3% prima del tg. Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 85.000 spettatori (1%), Le Parole della Salute 61.000 spettatori (0.6%) e L’Aria che Tira – Il Diario 87.000 spettatori (0.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.941.000 spettatori (18.3%) nella prima parte dalle 14:12 alle 15:11 e 2.514.000 spettatori (18.1%) nella seconda parte dalle 15:15 alle 17:13. A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.354.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale5 Amici dalle 13:57 alle 16:30 incolla 3.117.000 spettatori (20.5%), mentre Verissimo conquista 2.752.000 spettatori (19.7%%) nella prima parte dalle 16:30 alle 17:42 e 2.713.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte dalle 17:47 alle 18:40 chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dalle 12:55 alle 14:51 incolla 1.265.000 spettatori con il 7.6%. A seguire Cerchi Azzurri interessa 479.000 spettatori (3.3%), mentre Mompracem – L’isola dei documentari è visto da 333.000 spettatori (2.4%) e Squadra Speciale Stoccarda 271.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 E-Planet ha raccolto 587.000 spettatori (3.4%). A seguire Johnny English arriva a 430.000 spettatori (2.9%) e Johnny English – La rinascita a 513.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.198.000 spettatori (12.6%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.121.000 spettatori (7.5%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 805.000 spettatori (5.9%). A seguire Rebus arriva a 781.000 spettatori (5.7%), mentre Kilimangiaro incolla 1.034.000 spettatori (7%) nella prima parte e 1.450.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Su Rete4 La tigre e la neve ha convinto 417.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 la replica di Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi intrattiene 224.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 886.000 spettatori con uno share del 9.8%. Su Canale5 Manifest ha totalizzato 772.000 spettatori (6%) nel primo episodio e 402.000 spettatori (5.6%) nel secondo episodio. Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 840.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 736.000 e il 3.6%) e a seguire L’Altra DS della durata di circa mezz’ora sigla 175.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Pressing è visto da 455.000 spettatori con il 7.6% (Highlights iniziali a 605.000 e il 5.1%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 609.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 Magic in the Moonlight è stato scelto da 192.000 spettatori (5.1%). Su La7 TgLa7 Notte informa 152.000 spettatori (3.3%).

