Ascolti Tv di ieri 20 Giugno 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 20 Giugno 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 20 Giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 20 Giugno: Preserale

Su Rai1 la partita Italia-Galles di Euro 2020 è vista da 11.460.000 spettatori pari al 60% (primo tempo a 10.406.000 e il 58.6%, secondo tempo a 12.449.000 e il 61.1%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 916.000 spettatori (5%), mentre Caduta Libera! Il Weekend ha convinto 1.063.000 spettatori (5.2%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 322.000 spettatori 1.6%) nel primo episodio e 695.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. Su Italia1 C.S.I. raccoglie 367.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 989.000 spettatori pari al 4.8%, mentre Blob segna 592.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 760.000 spettatori (4%). Su La7 Julie & Julia – dalle 17:28 alle 19:50 – ha incollato 81.000 spettatori (0.5%). Su Tv8 Fast Track arriva a 187.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 305.000 spettatori (15.4%) nella presentazione, 585.000 spettatori (17%) nella prima parte e 1.375.000 spettatori (23.3%) nella seconda parte; Dreams Road interessa 1.154.000 spettatori con il 18.1%; A Sua Immagine – dalle 10:24 alle 12:16 – raccoglie 1.241.000 spettatori con il 16.3%, mentre la Santa Messa delle 11 è seguita da 1.433.000 spettatori (18.4%). Su Canale5 Tg5 Mattina ha informato 1.004.000 spettatori pari al 19.5%; Jacques Cousteau: Mio Padre, il Capitano raccoglie 552.000 spettatori con il 9.1%; la Santa Messa delle 10 è vista da 933.000 spettatori (14%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco totalizza 82.000 spettatori (1.4%); Tg2 Dossier segna 241.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Riverdale ottiene un ascolto di 181.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 180.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Fantozzi subisce ancora è visto da 274.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 I Viaggi del Cuore ha raccolto 73.000 spettatori con l’1.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 150.000 spettatori (3.1%); L’Ingrediente Perfetto segna 82.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è seguito da 1.919.000 spettatori con il 19.5%; Linea Verde è visto da 2.811.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 714.000 spettatori (9.6%) nella prima parte e 962.000 spettatori (11.5%) nella seconda parte, mentre Melaverde sigla 1.686.000 spettatori (15.1%). Su Rai2 Un’estate a Oxford conquista 447.000 spettatori (4.4%), mentre Dribbling Europei – dopo il tg – totalizza 828.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 il terzo episodio di Riverdale è scelto da 183.000 spettatori (2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 837.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 633.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 227.000 spettatori con il 2.9%. A seguire, dopo il tg, Poirot: Tragedia in teatro conquista 291.000 spettatori (2.1%). Su La7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario totalizza 90.000 spettatori (0.7%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.681.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 2.524.000 spettatori (19.7%) nella seconda parte. Su Canale5 L’Arca di Noè incolla 2.099.000 spettatori (14.1%); Beautiful conquista 1.665.000 spettatori (11.4%) e Una Vita 1.450.000 spettatori (10.8%). A seguire Callas Forever è visto da 571.000 spettatori pari al 4%. Su Rai2 Maiorca Crime ha conquistato 439.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 424.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio. A seguire il Campionato Italiano di Ciclismo interessa 757.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Magnum P.I. ha raccolto 418.000 spettatori (3%) e Lethal Weapon 399.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 452.000 spettatori (3.7%) nel seconda episodio e 490.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 1.955.000 spettatori (13.2%); Una notte con la regina è visto da 677.000 spettatori (5%); Kilimangiaro Collection raccoglie 592.000 spettatori (4%). Su Rete4 Tre uomini in fuga ha convinto 306.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio arriva a 211.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 il GP Germania di MotoGP incolla 1.347.000 spettatori (9.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 718.000 spettatori con uno share dell’8.9%. Su Canale5 What They Had ha totalizzato 421.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rai2 The Blacklist è scelto da 519.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio e 287.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. Su Italia1 Tutto molto bello è visto da 275.000 spettatori (6%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 541.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Gran Torino è stato scelto da 267.000 spettatori (4.5%). Su La7 TgLa7 Notte informa 138.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 Belly of the Beast arriva a 73.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei sigla 114.000 spettatori (2.1%).