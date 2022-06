Ascolti Tv di ieri 20 Giugno 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 20 Giugno per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 20 Giugno 2022 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

In aggiornamento.

Ascolti Tv di ieri 20 Giugno 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 20 giugno 2022, su Rai1 Wonder ha appassionato 2.648000 spettatori pari al 16.3%. Su Canale 5 – dalle 21.34 all’1.25 – la semifinale de L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share (Isla Bonita: 984.000 – 31.1%). Su Rai2 911 ha interessato 900.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 728.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.027.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.377.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% (presentazione di 15 minuti: 9797.000 – 5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Yellowstone ha registrato 303.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 267.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove MIIB – Men in Black II ha raccolto 291.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 In the Blood segna 507.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai4 Dead in the Water registra 230.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai5 Nessun Dorma segna 81.000 spettatori con lo 0.5%. Su Iris Fur – Un Ritratto Immaginario di Diane Arbus ha ottenuto 219.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai Movie The Missing segna 325.000 spettatori con il 2%.