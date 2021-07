Ascolti Tv di ieri 21 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 21 luglio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 21 luglio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 21 luglio: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.073.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.234.000 spettatori con il 24.8%. Su Canale5, in replica, la presentazione di Conto alla Rovescia ha intrattenuto 895.000 spettatori (9.4%), mentre Conto alla Rovescia ha convinto 1.585.000 spettatori (12.7%). Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 401.000 spettatori (3.5%) e N.C.I.S. Los Angeles 736.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 C.S.I. è visto da 485.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.124.000 spettatori pari al 15.3%, mentre Blob segna 767.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 858.000 spettatori (5.5%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 113.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 152.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 270.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 125.000 spettatori pari allo 0.9%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 773.000 spettatori (17.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Dedicato è seguito da 755.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 553.000 spettatori con il 18.5% e Tg5 Mattina 928.000 spettatori con il 19.5%; Planet ha raccolto 387.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai2 Desperate Housewives è visto da 113.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 104.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio, mentre Tg2 Dossier convince 53.000 spettatori (1.2%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 159.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Agorà Estate convince 311.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione a 291000 e il 6.1%, Extra a 253.000 e il 6.2%). A seguire Elisir d’Estate segna 250.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Distretto di Polizia 7 ha raccolto 119.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 153.000 spettatori (3.5%) e Coffee Break di 126.000 spettatori (3%). Su Tv8 Colby & Case sigla 80.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 7 raccolgono 984.000 spettatori (14.8%) nel primo episodio e 1.662.000 spettatori (14.9%) nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.004.000 spettatori con il 13.9%. Su Rai2 La nave dei sogni – Vietnam segna 425.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Bones è seguito da 217.000 spettatori (3.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 994.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 322.000 spettatori (5.8%); il Tg3 delle 12 informa 741.000 spettatori (9.9%); Quante Storie conquista 627.000 spettatori (6.7%) nella prima parte e 541.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte; Passato e Presente arriva a 451.000 spettatori (3.4%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 173.000 spettatori (1.7%). A seguire La Signora in Giallo è scelto da 462.000 spettatori (3.5%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 211.000 spettatori con il 3.9% nella prima parte e 280.000 spettatori con il 2.8% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 153.000 spettatori (1.8%) e 4 Hotel 237.000 spettatori (1.8%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.389.000 spettatori (11.3%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.003.000 spettatori (10%). A seguire Estate in Diretta intrattiene 1.144.000 spettatori con il 12.8% nella prima parte e, dopo gli appuntamenti con il tg, 1.474.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.524.000 spettatori (18.7%), Una Vita 2.375.000 spettatori (19.2%); Brave and Beautiful 1.867.000 spettatori (17.8%) e Love Is In The Air 1.625.000 spettatori (17.8%). A seguire Zoo – Un amico da salvare ha interessato 705.000 spettatori (8.5%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha conquistato 352.000 spettatori (2.9%); Questione Time ha intrattenuto 146.000 spettatori (1.5%); La doppia immagine dei miei desideri è visto da 169.000 spettatori (2%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 703.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio e 688.000 spettatori (5.5%) nel secondo episodio (%), mentre I Griffin 535.000 spettatori (4.7%). A seguire American Dad! ha conquistato 469.000 spettatori (4.6%), Big Bang Theory 440.000 spettatori (4.6%) e The Goldbergs 311.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.445.000 spettatori (18.7%); Il Commissario Rex è seguito da 566.000 spettatori (5.7%) e Il Maresciallo Rocca 3 da 575.000 spettatori (6.7%). A seguire Geo Magazine sigla 660.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 645.000 spettatori con il 5.6%, mentre Fikken – Coppia in giallo arriva a 321.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 255.000 spettatori (2.6%) e La7 Doc – Charlie Chaplin da 133.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 L’incubo della porta accanto totalizza 327.000 spettatori (3%) e Amore a bordo 232.000 spettatori (2.7%).

Seconda Serata

Su Rai1 RaiNews è stato seguito da 306.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su Canale5 Tiramisù ha totalizzato una media di 723.000 spettatori pari all’11.3%. Su Rai2 Anni 20 Estate segna 206.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 Prodigal Son arriva a 423.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio e 282.000 spettatori (6.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Ieri e Oggi interessa 488.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 I tre giorni del Condor è stato scelto da 201.000 spettatori (4.7%). Su La7 TgLa7 informa 128.000 spettatori (2.2%).