Ascolti Tv di ieri 21 marzo 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 21 marzo 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 21 marzo per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Su Rai1 il TG1 delle 7 ha raccolto 535.000 spettatori pari al 12.59%. A seguire – dalle 7.14 alle 9 – TG1 Edizione Straordinaria ha informato 909.000 spettatori con il 15.93% (nel dettaglio prima parte: 790.000 – 14.04%, seconda parte dopo edizione delle 8: 1.091.000 – 18.97%). All’interno il TG1 delle 8 ha raccolto 1.311.000 spettatori pari al 22.13%. Uno Mattina dà il buongiorno a 882.000 telespettatori con il 16.69%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 901.000 spettatori (17.01%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 696.000 spettatori pari al 18.82%. A seguire TG5 Mattina segna 1.256.000 spettatori con il 21.23%. L’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 978.000 spettatori con il 17.97%, nella prima parte, e 928.000 spettatori con il 17.58% nella seconda parte (I Saluti: 923.000 – 17.32%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 175.000 spettatori con il 3.24%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 177.000 spettatori (3.18%), nel primo episodio, e 224.000 spettatori (4.26%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 249.000 spettatori (4.49%). Su Rai3 TGR – Buongiorno Regione segna 761.000 spettatori con il 12.92%. Agorà convince 436.000 spettatori pari al 7.76% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 408.000 spettatori con il 7.77%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 161.000 spettatori (3.05%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 164.000 spettatori con il 3.59%, nelle News, e 215.000 spettatori con il 3.8%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 211.000 spettatori pari al 3.99%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 893.000 spettatori con il 14.17%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.857.000 spettatori con il 15.84%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.627.000 telespettatori con il 18.83%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 612.000 spettatori (8.37%), nella prima parte, e 1.072.000 spettatori (9.44%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 267.000 spettatori con il 3.32%. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 723.000 spettatori con il 5.37%. Sport Mediaset ha ottenuto 760.000 spettatori con il 5.23% (Extra: 606.000 – 4.13%). Su Rai3 – dalle 10.30 alle 11.55 – TG3 Speciale segna 214.000 spettatori con il 3.52%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 869.000 spettatori (9.09%). Quante Storie ha raccolto 638.000 spettatori (4.77%). Passato e Presente ha interessato 574.000 spettatori con il 3.94%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 193.000 spettatori con il 3.14%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 160.000 spettatori con l’1.37%. La Signora in Giallo ha ottenuto 687.000 (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 378.000 spettatori con share del 5.81% nella prima parte, e 622.000 spettatori con il 5.23% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.842.000 spettatori pari al 14.57% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.028.000 spettatori con il 18.59%. Dopo il TG1 Economia (1.632.000 – 14.83%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.758.000 spettatori (16.26%), nella presentazione, e 2.169.000 spettatori (17.32%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.592.000 spettatori con il 17.8%. Una Vita ha convinto 2.607.000 spettatori con il 19.02% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.961.000 spettatori con il 24.67% (finale: 2.401.000 – 21.57%). Il daytime di Amici ha interessato 1.944.000 spettatori con il 17.98%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.686.000 spettatori pari al 15.52% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.566.000 spettatori con il 14.2%, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.36, e 1.852.000 spettatori con il 14.86% (Saluti: 1.773.000 – 12.56%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 643.000 spettatori con il 4.84%. Detto Fatto ha ottenuto 533.000 spettatori con il 4.81%. Speciale TG2 ha interessato 368.000 spettatori con il 2.89%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 596.000 spettatori (4.19%), nel primo episodio, 632.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio, e 530.000 spettatori (4.17%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 390.000 spettatori con il 3.41%. The Goldbergs segna 250.000 spettatori (2.32%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 280.000 spettatori con il 2.32%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2460.000 spettatori con il 17.35%. La Grande Storia ha coinvolto 369.000 spettatori pari al 3.31%. Aspettando Geo… ha raccolto 598.000 spettatori con il 5.52%. Geo ha registrato 1.289.000 spettatori con il 10.12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 756.000 spettatori con il 5.77%. TG4-Diario di Guerra segna 398.000 spettatori con il 3.61%. Su La7 Tagadà interessato 437.000 spettatori con il 3.79% (presentazione: 483.000 – 3.57%). Tagadà Focus ha raccolto 525.000 spettatori con il 4.84%. Su TV8 il film I Tulipani dell’Amore ha raccolto 257.000 spettatori con il 2.3%.

Su Rai1 Via delle Storie è stato seguito da 690.000 spettatori con il 7.35% di share. S’è Fatta Notte segna 204.000 spettatori con il 3.81%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 661.000 spettatori pari ad uno share del 20.96%. Su Rai2 Restart segna 322.000 spettatori con il 3.77%. Su Rai 3 La Grande Sete segna 630.000 spettatori con il 4.63%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 411.000 spettatori con il 5.44%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 279.000 spettatori con il 4.77% (presentazione: 425.000 – 3.88%). Su Rete 4 Motive è stato scelto da 253.000 spettatori con il 5.42% di share.

