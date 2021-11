Ascolti Tv di ieri 21 novembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 21novembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 21 novembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 21 novembre: Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 3.259.000 spettatori con il 17%, mentre L’Eredità Weekend da 4.002.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.200.000 spettatori (11.8%), mentre Caduta Libera! Il Weekend 2.914.000 spettatori (13.9%). Su Rai2 Quelli che il Tennis ha raccolto 460.000 spettatori (2.4%). A seguire 90° Minuto è seguito da 623.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 770.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.877.000 spettatori pari al 13.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 828.000 spettatori (3.6%). Su La7 Un povero ricco ha incollato 228.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1 realizza un ascolto di 1.136.000 spettatori e il 6%. Sul Nove Anna and the King è visto da 193.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 268.000 spettatori (13.4%) nella presentazione dalle 6:29 alle 6:58, 659.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e 1.577.000 spettatori (22.4%) nella seconda parte. A seguire la Santa Messa celebrata da Papa Francesco alle 10 interessa 1.657.000 spettatori (20.6%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 ha informato 381.000 spettatori pari al %14.6 e Tg5 Mattina 1.080.000 spettatori pari al 18.6%, mentre Tg5 Speciale è visto da 923.000 spettatori pari al 12.4%. A seguire la Santa Messa celebrata da Papa Francesco alle 10 intrattiene 872.000 spettatori (10.8%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco totalizza 88.000 spettatori (1.3%) e O Anche No 87.000 spettatori (1.2%), mentre Rai Parlamento Punto Europa segna 155.000 spettatori (2%) e Tg2 Dossier 217.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Hart of Dixie ottiene un ascolto di 157.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 175.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 367.000 spettatori pari al 6%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 364.000 spettatori pari al 4.8% e Le Parole per Dirlo 286.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 164.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 191.000 spettatori con il 2.4% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 151.000 spettatori (2.8%), mentre Uozzap conquista 220.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine raccoglie 1.628.000 spettatori con il 18%, l’Angelus è seguito da 1.996.000 spettatori con il 19%, mentre Linea Verde è la scelta di 2.766.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 1.025.000 spettatori (11.6%), mentre Melaverde a 1.940.000 spettatori (16.6%). Su Rai2, preceduto da Tg Sport a 214.000 spettatori e il 2.5%, Citofonare Rai 2 conquista 459.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 il terzo episodio di Hart of Dixie è scelto da 201.000 spettatori (2.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 853.000 spettatori e il 5.5% (Magazine di 10 minuti a 688.000 e il 4.2%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 826.000 spettatori (7.6%); la replica di Radici raccoglie 617.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 231.000 spettatori con il 2.7% e, dopo il tg, Poirot 283.000 spettatori (1.8%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 109.000 spettatori (1.3%), Mica Pizza e Fichi 85.000 spettatori (0.8%) e L’Aria che Tira – Il Diario 85.000 spettatori (0.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.047.000 spettatori (18.8%) nella prima parte dalle 14:01 alle 14:55 e 2.708.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte dalle 15 alle 17:02. A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.598.000 spettatori pari al 15.2% (presentazione di 9 minuti a 2.416.000 e il 15.9%). Su Canale5 Amici incolla 3.116.000 spettatori (19.7%), mentre Verissimo conquista 2.856.000 spettatori (18.5%) nella prima parte dalle 16:31 alle 17:46 e 2.517.000 spettatori (14.1%) nella seconda parte dalle 17:51 alle 18:39 chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Una corona per Natale incolla 671.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Mompracem – L’isola dei documentari interessa 481.000 spettatori (3.1%) e la finale delle ATP Finals di tennis Zverev-Medvedev 752.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Lucifer ha raccolto 388.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 370.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, 371.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio e 353.000 spettatori (2.1%) nel quarto episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.514.000 spettatori (15.3%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.205.000 spettatori (7.6%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 985.000 spettatori (6.4%). A seguire Rebus arriva a 841.000 spettatori (5.5%), mentre Kilimangiaro incolla 885.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 1.301.000 spettatori (7.3%) nella seconda parte. Su Rete4 Sherlock Holmes: soluzione settepercento ha convinto 234.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 la replica di Non è L’Arena intrattiene 226.000 spettatori (1.4%). Su SkySport il Gran Premio di Formula 1 è visto da 904.000 spettatori (5.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 645.000 spettatori con uno share del 7.5%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 560.000 spettatori (8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 1.014.000 spettatori pari all’8.4% (presentazione a 1.048.000 e il 5.2%%) e a seguire L’Altra DS della durata di circa mezz’ora sigla 281.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Pressing è visto da 414.000 spettatori con il 7% (Highlights a 622.000 e il 5.2%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 585.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Confessione Reporter è stato scelto da 175.000 spettatori (3.4%). Su La7 TgLa7 Notte informa 88.000 spettatori (1.8%).