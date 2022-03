Ascolti Tv di ieri 22 marzo 2022: Access Prime Time e Preserale

Ascolti Tv di ieri 22 marzo 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 22 marzo per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preserale?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime time e in quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.145.000 spettatori con il 20.88%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.049.000 spettatori con uno share del 16.44%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.286.000 spettatori con il 5.22%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.588.000 spettatori con il 6.45%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.211.000 spettatori (5.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.691.000 spettatori (6.83%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.251.000 individui all’ascolto (5.16%), nella prima parte, e 1.084.000 spettatori (4.38%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.835.000 spettatori (7.43%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 389.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 315.000 spettatori con l’1.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 358.000 spettatori e l’1.5%. Su La5 Uomini e Donne segna 482.000 spettatori con il 2.06% (finale: 494.000 – 1.99%).

aggiornamento ore 11.04

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.418.000 spettatori (21.49%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.238.000 spettatori (26.21%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.481.000 spettatori (16.42%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.885.000 spettatori (20.11%). Su Rai2 Paradise – La Finestra sullo Showbiz ha raccolto 263.000 spettatori (1.4%) mentre The Good Doctor ha raccolto 574.000 spettatori (2.55%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 534.000 spettatori con il 3.06%. CSI ha ottenuto 722.000 spettatori (3.27%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.682.000 spettatori con il 12.65%. Blob segna 1.019.000 spettatori con il 4.46%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 900.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 582.000 spettatori (share del 4.06%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 179.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove Little Big Italy registra 283.000 spettatori con l’1.4%.

aggiornamento ore 15,39