Ascolti Tv di ieri 22 marzo 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 22 marzo 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 22 marzo per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 il TG1 delle 7 raccoglie 536.000 spettatori con l’11.99%. TG1 Edizione Straordinaria ha informato 903.000 spettatori con il 15.42% (prima parte: 810.000 – 13.72%, seconda parte: 1.035.000 – 17.89%). Tra le due parti dell’edizione straordinaria, il TG1 delle 8 segna 1.235.000 spettatori pari al 20.79%. Uno Mattina dà il buongiorno a 821.000 telespettatori con il 15.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 841.000 spettatori (15.74%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 692.000 spettatori con il 17.44%. TG5 Mattina ha informato 1.228.000 spettatori con il 20.77%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.070.000 spettatori con il 19.49%, nella prima parte, e 1.014.000 spettatori con il 19.33% nella seconda parte (I Saluti: 942.000 – 17.01%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 203.000 spettatori con il 3.73%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 205.000 spettatori (3.63%), nel primo episodio, e 224.000 spettatori (4.3%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 245.000 spettatori (4.19%). Su Rai3 Buongiorno Italia segna 643.000 spettatori con il 13.21%. TGR Buongiorno Regione raccoglie 792.000 spettatori con il 13.03%. Agorà convince 411.000 spettatori pari al 7.27% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 332.000 spettatori con il 6.36%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 155.000 spettatori (2.94%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 116.000 spettatori con il 2.41%, nelle News, e 213.000 spettatori con il 3.75%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 204.000 spettatori pari al 3.84%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.213.000 spettatori con il 17.32%. All’interno della seconda parte di Storie Italiane – dalle 10.56 alle 11.34 – TG1: Zelensky al Parlamento Italiano segna 1.268.000 spettatori con il 19.87%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.833.000 spettatori con il 16.12%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.539.000 telespettatori con il 17.98%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 526.000 spettatori (7.27%), nella prima parte, e 936.000 spettatori (8.72%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 311.000 spettatori con il 3.91%. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 776.000 spettatori con il 5.98%. Sport Mediaset ha ottenuto 719.000 spettatori con il 5.04% (Extra: 614.000 – 4.31%). Su Rai3 Elisir segna 261.000 spettatori con il 3.89% (presentazione: 224.000 – 3.98%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 926.000 spettatori (10.12%). Quante Storie ha raccolto 733.000 spettatori (5.63%). Passato e Presente ha interessato 536.000 spettatori con il 3.75%. Su Rete4 TG4 – Diario di Guerra Speciale ha informato 197.000 spettatori con il 3.01%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 184.000 spettatori con l’1.62%. La Signora in Giallo ha ottenuto 696.000 (4.97%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 387 .000 spettatori con share del 5.72% nella prima parte, e 555.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 Uomini e Donne segna 131.000 spettatori e lo 0.97% (finale: 146.000 – 1.04%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.672.000 spettatori pari al 13.59% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.964.000 spettatori con il 18.95%. Dopo il TG1 Economia (1.576.000 – 15.38%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.705.000 spettatori (16.42%), nella presentazione, e 2.096.000 spettatori (17.26%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.478.000 spettatori con il 17.48%. Una Vita ha convinto 2.485.000 spettatori con il 18.56% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.950.000 spettatori con il 25.41% (finale: 2.337.000 – 22.33%). Il daytime di Amici ha interessato 2.051.000 spettatori con il 19.88%. La breve striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.916.000 spettatori con il 19.08%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.653.000 spettatori pari al 15.99% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.478.000 spettatori con il 14.01%, nella presentazione di 6 minuti, e 1.801.000 spettatori con il 15.07% (Saluti: 1.824.000 – 13.23%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 689.000 spettatori con il 5.27%. Detto Fatto ha ottenuto 455.000 spettatori con il 4.33%. Speciale TG2 – Zelensky parla all’Italia ha interessato 328.000 spettatori con il 2.65%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 589.000 spettatori (4.25%), nel primo episodio, 638.000 spettatori (4.84%), nel secondo episodio, e 531.000 spettatori (4.24%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 380.000 spettatori con il 3.5%. The Goldbergs segna 240.000 spettatori (2.33%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 309.000 spettatori con il 2.66%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.314.000 spettatori con il 16.73%. TG3 Speciale ha raccolto 443.000 spettatori pari al 4.28%. Aspettando Geo… ha raccolto 696.000 spettatori con il 6.77%. Geo ha registrato 1.231.000 spettatori con il 9.95%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 796.000 spettatori con il 6.19%. TG4 – Diario di Guerra segna 380.000 spettatori con il 3.66%. Su La7 Tagadà interessato 438.000 spettatori con il 3.95% (presentazione: 460.000 – 3.46%). Tagadà Focus ha raccolto 495.000 spettatori con il 4.86%. Su TV8 il film Il Volo delle Farfalle ha raccolto 245.000 spettatori con il 2.3%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 783.000 spettatori con l’8.84% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 346.000 spettatori pari ad uno share del 4.43%. Su Rai2 Tonica segna 315.000 spettatori con il 5.48%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 432.000 spettatori con il 5.73%. Su Italia1 il cartone animato I Griffin è visto da 315.000 spettatori (8.39%) e 270.000 spettatori (8.84%). Su Rete 4 Le Viol – Cronaca di uno Stupro è stato scelto da 170.000 spettatori con il 4.35% di share. Su La5 Uomini e Donne segna 48.000 spettatori con lo 0.57% (finale: 36.000 – 0.79%). A seguire L‘Isola dei Famosi Extended Version segna 30.000 spettatori con lo 0.85% (primi 45 minuti).

