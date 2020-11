Ascolti Tv di ieri 22 novembre 2020: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 22 Novembre 2020: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 22 Novembre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 22 novembre 2020 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri 22 novembre? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: che cosa è accaduto in merito alla giornata del 22 novembre? Chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

L’auditel ha visto una sfida serrata in particolare per la prima serata della giornata del 22 novembre 2020. Chi sarà uscito vincitore dai dati auditel e share di ieri 22 novembre 2020? Quali i risultati degli ascolti TV 22 novembre 2020, i dati auditel e lo share dell’ultima giornata?

Come di consueto, a breve avremo tutti i dati utili auditel e share di ieri 22 novembre 2020, per tirare le somme sull’ascolto televisivo di questa giornata.

In aggiornamento.

Ascolti Tv 22 novembre 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 22 novembre 2020, su Rai1 Vite in Fuga ha conquistato 4.103.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.49 alle 25.25, ha raccolto davanti al video 2.124.000 spettatori pari al 12.6% di share (la presentazione, in onda dalle 21.17 alle 21.47, 2.505.000 – 8.7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.275.000 spettatori (4.4%) e NCIS New Orleans di 991.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 Jurassic World ha intrattenuto 1.530.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.779.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.397.000 con il 7.5% (L’Ora di Marzullo 816.000 – 6.5%). Su Rete4 Pari e Dispari è stato visto da 891.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.7% con 1.593.000 spettatori nella prima parte, in onda dalle 20.39 alle 22.35, e il 7.6% con 1.178.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 22.41 alle 24.57. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di 724.000 spettatori (3.3%) mentre sul Nove Sirene segna l’1.2% con 304.000 spettatori. Su Sky Sport Uno Napoli-Milan si porta al 2.9% con 809.000 spettatori e lo stesso match su Sky Sport Serie A registra il 2.4% con 660.000 spettatori. Sul 20 John Rambo conquista 606.000 spettatori (2.3%) e su Giallo Astrid e Raphaelle 394.000 (1.4%) nel primo episodio e 366.000 (1.5%) nel secondo.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 16.7% con 4.817.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.761.000 spettatori con uno share del 13%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.223.000 spettatori (4.3%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa sigla il 7.5% con 2.043.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.126.000 spettatori nella prima parte (4%) e a 905.000 (3.1%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.8% con 784.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 416.000 (1.5%).

Ascolti tv 22 novembre 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.802.000 spettatori (17%) e L’Eredità 5.405.000 spettatori (21.7%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.684.000 spettatori con il 12.1% di share e RiCaduta Libera 3.750.000 (15.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 1.136.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.441.000 spettatori (6%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 sigla il 4% con 1.062.000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il 15.8% con 4.049.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 785.000 spettatori (3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 849.000 spettatori con il 3.2% di share. Su TV8 MasterChef Italia ha catturato l’attenzione di 407.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cambio Moglie sigla lo 0.9% con 229.000 spettatori. Su Sky Sport Serie A il match Udinese-Genoa è la scelta di 346.000 spettatori con l’1.5% di share.

Ascolti Tv 22 novembre 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 239.000 spettatori con il 12% di share nella presentazione, 670.000 (17.2%) prima parte, 1.960.000 (23.6%) nella seconda e 2.107.000 spettatori (22.6%) nella terza; la Santa Messa segna il 19.7% con 2.057.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.079.000 spettatori pari ad uno share del 17.3%. Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.178.000 telespettatori con il 18% di share mentre la Santa Messa segna l’8.1% con 855.000 spettatori. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 133.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 284.000 spettatori con uno share del 2.9% nel primo episodio e 294.000 spettatori (2.7%). Su Rai 3 Domenica Geo convince 387.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 158.000 spettatori (1.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 94.000 spettatori con il 3.2% di share nelle News e 243.000 spettatori (3.1%) nel Dibattito.

Ascolti tv 22 novembre 2020: daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.614.000 spettatori (18.8%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.567.000 spettatori (19.5%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.363.000 spettatori (11.3%) e Melaverde ha interessato 2.355.000 spettatori con il 14.7% di share. Su Rai2 Dream Hotel conquista 778.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla il 2.6% con 341.000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.089.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Radici registra 769.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 512.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 200.000 spettatori con l’1.8% di share. Su TV8 la gara di Moto3 interessa 531.000 spettatori (3.5%) mentre quella di Moto 2 ne interessa 806.000 (3.8%).

Ascolti TV 22 novembre 2020: Daytime Pomeriggio

Ascolti Tv 22 novembre 2020: seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 751.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 539.000 spettatori con il 14.2% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.075.000 spettatori (6.8%) e L’Altra DS da 378.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 365.000 ascoltatori con il 5.2% di share (gli Highlights iniziali 716.000 – 5%). Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 433.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Le Ceneri di Angela è la scelta di 144.000 spettatori (2.1%).

