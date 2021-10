Ascolti Tv di ieri 22 ottobre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 24 ottobre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 24 ottobre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 24 ottobre: Preserale

Su Rai1 L’Eredità La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.912.000 spettatori (17%) e L’Eredità 3.927.000 spettatori (19,9%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.301.000 spettatori con il 13,9% di share e Caduta Libera 3.022.000 (15,6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 774.000 spettatori (4,5%) e Squadra Speciale Cobra 11 a 591.000 (2,8%). Su Rai3 il TGR segna il 13,4% con 2.739.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 662.000 spettatori (3,2%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 878.000 spettatori con il 4% di share. Su La7Ghost Whisperer si porta all’1.4% con 243.000 spettatori. Su TV8 Zona Rossa è seguito da 441.000 spettatori (2,9%).

Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 222.000 spettatori con l’11.2% di share nella presentazione, 593.000 (17.1%) nella prima parte e 1.589.000 (23.4%) nella seconda, mentre Paesi che Vai sigla il 19.6% con 1.554. 000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un am di 1.567.000 spettatori pari ad uno share del 17,5% e la Santa Messa è stata seguita da 1.810.000 spettatori (20,3%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.004.000 telespettatori con il 18,8% di share mentre la Santa Messa segna il 13,8% con 1.134.000 spettatori. Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 116.000 spettatori (1,5%). Su Italia1 Hart of Dixie totalizza un ascolto di 167.000 spettatori con uno share del 2.2% nel primo episodio e 252.000 spettatori (3.1%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convincono 286.000 spettatori con il 4,9% di share, Mi Manda Raitre 284.000 (3,7%) e Le Parole per Dirlo 203.000 (2,4%). Su Rete 4 Cuore contro Cuore ha coinvolto 85.000 spettatori (1,2%) nel primo episodio e 123.000 (1,5%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un am di 99.000 spettatori con il 3,5% di share nelle News e 142.000 spettatori (2,2%) nel Dibattito.

Mezzogiorno

Su Rai1 l’ Angelus è stato seguito da 2.310.000 spettatori (21%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.231.000 spettatori (22,8%). Su Canale 5 Melaverde Editing piacciono a 1.127.000 spettatori (12,6%) e Melaverde ha interessato 2.031.000 spettatori con il 16,9% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 331.000 spettatori con uno share del 3%. Su Italia1 Hart of Dixie sigla il 2,9% con 255.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un totale di 905.000 spettatori con il 5,7%. Su Rai3 il Tg3 delle 12 registra 723.000 spettatori con uno share del 6,4%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animaliha fatto compagnia a 161.000 spettatori con l’1,8%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 123.000 spettatori con l’1,4% di share e Mica Pizza e Fichi da 94.000 (0,9%).

Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.712.000 spettatori (17,1%) nella prima parte e di 2.308.000 spettatori (16,3%) nella seconda, Da Noi… A Ruota Libera segna il 13% con 1.898.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.298.000 spettatori con il 13.8%, Amici di Maria De Filippi 2.964.000 (19.9%), Verissimo 2.450.000 (17.8%) e Verissimo – Giri di Valzer registra il 14.6% con 2.199.000 spettatori. Su Rai2 Mompracem ha convinto 553.000 spettatori (3,6%) e la Super Coppa Italiana di Pallavolo Maschile 310.000 (2,3%). Su Italia1 Lucifero segna l’1.7% con 268.000 spettatori nel primo episodio e il 2.2% con 308.000 spettatori nel secondo mentre Walker 305.000 (2.2%) nel primo e 262.000 (1.9%) nel secondo. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.311.000 spettatori (14,1%), Mezz’Ora in Più da 866.000 spettatori (5,9%) e Mezz’Ora in Più – Il Tempo che Verrà sigla il 5.4% con 737.000 spettatori. Su Rete 4 Aquile d’Attacco ha registrato 277.000 spettatori con l’1,9%. Su La7 Non è L’Arena ha appassionato 229.000 spettatori (quota dell’1,6%). Su TV8 la differenza della gara di Moto3 sigla il 3.6% con 574.000 spettatori, quella di Moto2 il 3.7% con 539.000 spettatori e laMotoGP il 7,4% con 1.017.000 spettatori, su Sky Sport Moto GP la diretta della gara di MotoGP sigla il 2,3% con 365.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 499.000 spettatori pari ad uno share del 5,3%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 559.000 spettatori con l’8,9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.315.000 spettatori (10,5%) e L’Altra DS da 329.000 spettatori (5,5%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 420.000 ascoltatori con il 7.1% di share (Highlights 672.000 – 5.5%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 492.000 spettatori (5,4%). Su Rete 4 I Fratelli Sisters è la scelta di 93.000 spettatori (2%).