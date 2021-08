Ascolti Tv di ieri 24 Agosto 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 24 agosto 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 24 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 24 agosto: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.571.000 spettatori (23.9%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.655.000 spettatori (27%). Su Canale 5 preceduta da una presentazione (884.000 – 8.5%), la replica di Conto alla Rovescia ha interessato 1.474.000 spettatori (11.3%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 338.000 spettatori (2.7%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 633.000 spettatori (4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 437.000 spettatori con il 3.7%. Camera Cafè segna 309.000 spettatori e il 2.3%. CSI ha ottenuto 532.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.315.000 spettatori con il 16.2%. Blob segna 866.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 738.000 individui all’ascolto (4.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 98.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 124.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 373.000 spettatori con il 2.6%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 706.000 telespettatori con il 16.4%. In onda fino alle 12.18 ma con un’interruzione dalle 10.51 alle 11.58 (TG1: Santa Messa in Ricordo delle Vittime del Terremoto da Amatrice: 726.000 – 13%), Dedicato ha ottenuto 793.000 spettatori (14.4%). Su Canale5 l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 653.000 spettatori con il 13.9%, nella prima parte, e 540.000 spettatori con l’11.7% nella seconda parte. Su Rai 2 Desperate Housewives ha raccolto 118.000 spettatori con il 2.5%, nel primo episodio, e 154.000 spettatori con il 3.3%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Mila e Shiro Due Cuori nella Pallavolo segna 68.000 spettatori e l’1.5%. Bones ottiene un ascolto di 155.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Agorà Estate convince 299.000 spettatori pari a 6.3% di share (presentazione: 354.000 – 7.5%; Extra: 222.000 – 4.8%). A seguire Elisir d’Estate segna 191.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 8 registra una media di 96.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 125.000 spettatori con il 2.9%. A seguire Coffee Break Estate ha informato 111.000 spettatori pari al 2.4%. Su Rai News alle 7 Oggi in Prima segna 131.000 spettatori e il 4.2%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 1.555.000 spettatori con il 13.6%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.196.000 telespettatori con il 15.8%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento raccoglie 391.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 240.000 spettatori con il 3.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.095.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Doc Martin ha interessato 368.000 spettatori con il 6.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 835.000 spettatori (10.5%). Quante Storie ha raccolto 595.000 spettatori (6%) e 567.000 spettatori (4.7%). Passato e Presente raccoglie 561.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 155.000 spettatori con l’1.4%. Un Detective in Corsia ha ottenuto 328.000 (2.5%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 225.000 spettatori con share del 4% nella prima parte, e 285.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.150.000 spettatori pari al 9.6% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 827.000 spettatori con l’8.2%. Estate in Diretta ha raccolto 960.000 spettatori con il 10.7%, nella prima parte, e 1.383.000 spettatori con il 16%, nella seconda parte (tra le due parti il TG1:1.091.000 – 12.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.299.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 1.966.000 spettatori con il 16.5% di share. A seguire Brave and The Beautiful ha ottenuto 1.727.000 spettatori con il 16.8%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.564.000 spettatori pari al 17.4% di share. Inga Lindstrom – La Casa sul Lago ha fatto compagnia a 964.000 spettatori con l’11.1%. Su Rai2 Cerimonia Apertura Paralimiadi Tokyo 2020 ha raccolto 940.000 spettatori con l’8%. Record ha ottenuto 299.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 704.000 spettatori (5.2%), nel primo episodio, e 710.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio. I Griffin ha raccolto 572.000 spettatori con il 5%. American Dad è piaciuto a 490.000 spettatori (4.7%). Big Bang Theory segna 382.000 spettatori (3.9%). Will & Grace ha appassionato 205.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.303.000 spettatori con il 18%. Il Commissario Rex ha coinvolto 615.000 spettatori pari al 6.2%. Una Pallottola nel Cuore 3 segna 616.000 spettatori e il 7%. Geo Magazine ha registrato 648.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 722.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 165.000 spettatori (share dell’1.6%). Su TV8 il film Destinazione Matrimonio ha raccolto 247.000 spettatori con il 2.8%.

Seconda Serata

Su Rai1 Qualcosa è Cambiato è stato seguito da 640.000 spettatori con l’8.9% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 245.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rai2 Musicultura Festival segna 249.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 Visionari segna 488.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 Champions League Live è visto da 735.000 spettatori (6.4%). Su Rete 4 The Keeper è stato scelto da 236.000 spettatori con il 3.9% di share.