Ascolti Tv di ieri 26 aprile 2022: Access Prime Time e Preserale

Ascolti Tv di ieri 26 aprile 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 26 aprile per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preserale?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime time e in quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.824.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.492.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.9% con 950.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.568.000 spettatori con il %. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto .000 spettatori pari al % e Un Posto al Sole ha appassionato 1.556.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.184.000 individui all’ascolto (%) nella prima parte e 1.180.000 (%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato .000 spettatori (%). Su TV8 Guess my Age intrattiene .000 spettatori con il % di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si porta al % con .000 spettatori.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.808.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.302.000 spettatori (20.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna .000 spettatori con il % di share e Avanti un Altro! 3.160.000 con il % di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 595.000 spettatori con il 3.2% e The Good Doctor 681.000 (3.4%). Su Italia1 CSI Miami segna il % con .000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa .000 spettatori con il % di share e Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il % con 891.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa .000 spettatori (%). Su Tv8 MasterChef fa compagnia a .000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di .000 spettatori (%).

