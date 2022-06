Ascolti Tv di ieri 26 Giugno 2022: Access Prime Time e Preserale

Ascolti Tv di ieri 26 Giugno 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 26 giugno per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preserale?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime time e in quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè, in onda dalle 20:16 causa sciopero tg Rai, è seguito da 2.576.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.472.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 9-1-1 arriva a 680.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.066.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta interessa 507.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 706.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 800.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 868.000 spettatori (6%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 415.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 228.000 spettatori (1.6%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente è visto da 2.279.000 spettatori con il 23.1%, mentre Reazione a Catena da 3.286.000 spettatori con il 28%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 1.141.000 spettatori (12%), mentre Avanti un Altro! Weekend 1.698.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 351.000 spettatori (3.2%) e N.C.I.S. Los Angeles 511.000 spettatori (4%). Su Italia1 C.S.I. Miami raccoglie 459.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.291.000 spettatori pari al 10.6%, mentre Blob ottiene 562.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 557.000 spettatori (4.3%). Su La7 Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata ha incollato 232.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 4 Hotel sigla 218.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Men in Black 2 è visto da 212.000 spettatori (1.9%).

