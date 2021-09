Ascolti Tv di ieri 26 settembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 26 settembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 26 settembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 26 settembre: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.748.000 spettatori (17.7%) e Reazione a Catena 3.846.000 spettatori (21.3%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.697.000 spettatori con l’11.4% di share e Caduta Libera 2.366.000 (13.4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 596.000 spettatori (3.8%) e FBI a 702.000 (3.5%). Su Rai3 il TGR segna il 12.9% con 2.432.000 spettatori e Blob il 5.2% con 1.031.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 485.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 765.000 spettatori con il 3.8% di share.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 253.000 spettatori con il 13.5% nella presentazione, 677.000 spettatori con il 18.9% di share nella prima parte e 1.444.000 (22.2%) nella seconda., mentre Nostra Madre Terra sigla il 15.8% con 1.147.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.357.000 spettatori pari ad uno share del 15.8% e la Santa Messa è stata seguita da 1.597.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.009.000 telespettatori con il 17.9% di share mentre la Santa Messa segna il 13.4% con 999.000 spettatori. Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 120.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 The Bold Type totalizza un ascolto di 158.000 spettatori con uno share del 2.2% nel primo episodio e 195.000 spettatori (2.4%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 244.000 spettatori con il 4.1% di share e il Raduno Nazionale dei Bersaglieri 363.000 (5.3%). Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 164.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 69.000 spettatori con il 2.5% di share nelle News e 139.000 spettatori (2.2%) nel Dibattito. Su Rai Sport il Campionato del Mondo di Ciclismo, in onda dalle 10.15 alle 15.34, sigla il 3.4% con 423.000 spettatori.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.017.000 spettatori (19%) e Linea Verde ha intrattenuto 2.721.000 spettatori (19.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 898.000 spettatori (10.9%) nella prima parte e a 1.052.000 (11.8%) nella seconda, mentre Melaverde ha interessato 1.923.000 spettatori con il 15.7% di share. Su Rai2 La Nave dei Sogni conquista 433.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su Italia1 The Bold Type sigla il 2.3% con 229.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 910.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 il Premio Biagio Agnes Speciale sigla il 3.2% con 435.000 spettatori e Radici registra 368.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 263.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 103.000 spettatori con l’1.2% di share. Su TV8 il Motociclismo è, in onda dalle 12.46 alle 14.35, è seguito da 357.000 spettatori con il 2.3% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.219.000 spettatori (14%) nella prima parte e di 1.856.000 spettatori (13.2%) nella seconda, Da Noi… A Ruota Libera segna l’11.9% con 1.606.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.153.000 spettatori con il 13.2%, Amici di Maria De Filippi 2.467.000 (16.5%), Verissimo 2.312.000 (18%) e Verissimo – Giri di Valzer 2.185.000 (15.8%). Su Rai 2 il Campionato del Mondo di Ciclismo ha convinto 1.374.000 spettatori (10.1%) e Shakespeare e Hathaway 285.000 (2.2%). Su Italia1 Lucifer segna l’1.9% con 298.000 spettatori nel primo episodio e il 2.3% con 324.000 spettatori nel secondo mentre Walker 244.000 (1.9%) nel primo e 226.000 (1.7%) nel secondo. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.138.000 spettatori (13.3%), Mezz’Ora in Più da 794.000 spettatori (5.3%) e Mezz’Ora in Più – Il Tempo che Verrà sigla il 4.3% con 602.000 spettatori. Su Rete 4 Il Bounty ha registrato 356.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 La7Doc ha appassionato 112.000 spettatori (share dello 0.8%). Su TV8 la differita del Gran Premio di F1 di Russia sigla il 7.9% con 1.239.000 spettatori. Su sky Sport F1 la diretta del Gran Premio di F1 di Russia sigla il 3.6% con 563.000 spettatori mentre su Sky Sport Uno sigla il 2.9% con 452.000 spettatori. Su Sky Sport Calcio il match Juventus-Sampdoria sigla il 3.4% con 515.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 368.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 600.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.214.000 spettatori (10%) e L’Altra DS da 309.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 335.000 ascoltatori con il 5.9% di share (gli Highlights iniziali 508.000 – 4.1%). Su Rai 3 Frontiere Speciale è visto da 465.000 spettatori (3.1%). Su Rete 4 Unbroken è la scelta di 168.000 spettatori (3.3%).