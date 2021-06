Ascolti Tv di ieri 27 Giugno 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 27 Giugno 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 27 Giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 27 Giugno: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.281.000 spettatori (18.3%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.139.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.190.000 spettatori (9.8%) mentre Caduta Libera raccoglie 1.576.000 spettatori (11.2%). Su Rai2 La Guerra dei Matrimoni ha appassionato 358.000 spettatori (2.9%). Blue Bloods segna 599.000 telespettatori (3.8%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 422.000 spettatori (2.8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 701.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 TGR ha ottenuto 1.813.000 spettatori con il 12.2%. Blob segna 651.000 spettatori con il 4%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha appassionato 126.000 spettatori (share dello 0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 338.000 spettatori con il 16.5%, nella presentazione, 729.000 spettatori con il 20.6% nella prima parte, e 1.414.000 spettatori con il 24.7% nella seconda parte. Dreams Road segna 1.111.000 spettatori con il 17.9%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.156.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%. La Santa Messa segna 1.420.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 872.000 spettatori con il 16.9%. Il Sogno di Leonardo raccoglie 502.000 spettatori e l’8.5%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 867.000 telespettatori con il 13.4% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 71.000 spettatori (1.2%). Su Italia1 Riverdale segna 123.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 156.000 spettatori con il 2.2%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Geo Magazine convince 282.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 112.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 165.000 spettatori (2.5%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 spettatori con il 3% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 99.000 spettatori con l’1.4% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.936.000 spettatori (21%). Linea Verde ha intrattenuto 2.798.000 spettatori (22.8%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 624.000 spettatori con l’8.7% e 830.000 spettatori con il 10.8%. Melaverde segna 1.521.000 spettatori con il 14.5%. Su Rai2 Un’Estate a Salamanca ha convinto 420.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Riverdale segna il 2.3% con 199.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 996.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 TG3 delle 12 registra 663.000 spettatori con uno share del 6.9%. A seguire Il Posto Giusto segna 276.000 spettatori con il 2%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 194.000 spettatori con il 2.7%. Dopo il tg, Poirot ha fatto compagnia a 288.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario ha raccolto 88.000 spettatori con lo 0.7% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.381.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%, nella prima parte, e 2.095.000 spettatori pari ad uno share del 16.7%, nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.709.000 spettatori pari al 14.8%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.155.000 spettatori con il 15.2%. Beautiful ha raccolto 1.830.000 spettatori (13.4%). A seguire Una Vita ha appassionato 1.688.000 spettatori con il 12.9%. L’Isola di Pietro 3 ha appassionato 809.000 spettatori (6.9%). Su Rai2 Dribbling Europei ha convinto 979.000 spettatori pari al 6.9%. Tour de France ha raccolto 976.000 spettatori con il 7.7%. Toureplay ha ottenuto 849.000 spettatori con il 7.5%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 429.000 spettatori, con il 3.2% nel primo episodio, e 433.000 spettatori, con il 3.4%, nel secondo episodio. A seguire Whiskey Cavalier ha convinto 408.000 spettatori con il 3.4%, nel primo episodio, e 417.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 l’informazione della TGR ha interessato 2.121.000 spettatori con il 15%. Grace di Monaco segna 753.000 spettatori e il 5.8%. Kilimangiaro Collection ha ottenuto 675.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Mac Arthur – Il Generale Ribelle ha registrato 313.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Volleyball Nations League ha appassionato 105.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 la gara di Moto 3 segna 496.000 spettatori (3.6%), la Moto 2 529.000 spettatori (4.1%), la Moto GP 845.000 spettatori (7.2%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Notti Europee ha conquistato un ascolto di 1.419.000 spettatori pari ad uno share del 16.1%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 423.000 spettatori con il 9% di share. Su Rai2 The Blacklist segna 505.000 spettatori (4.3%), nel primo episodio, e 273.000 spettatori (3.9%), nel secondo episodio. Su Italia1 I Soliti Idioti segna un netto di 244.000 ascoltatori con il 5% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 546 .000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Hamburger Hill: Collina 937 è la scelta di 102.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Love Island Italia Hot Shots raccoglie 99.000 spettatori con l’1.5%.