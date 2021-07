Ascolti Tv di ieri 27 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 27 luglio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 27 luglio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 27 luglio: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.071.000 spettatori (18.5%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.340.000 spettatori (23.9%). Su Canale 5 preceduta da una presentazione (972.000 – 9%), la replica di Conto alla Rovescia ha interessato 1.541.000 spettatori (11.5%). Su Rai2 – dalle 17.12 alle 20.03 – Tokyo 2020 Best Of ha raccolto 1.113.000 spettatori (9.8%). Dalle 20.06 alle 20.26, Tokyo 2020 Best Of ha raccolto 1.174.000 spettatori con il 6.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 370.000 spettatori con il 3%. CSI ha ottenuto 408.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.289.000 spettatori con il 15.7%. Blob segna 840.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 770.000 individui all’ascolto (4.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 95.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 147.000 spettatori (share dell’1.1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 255.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

In notturna e di prima mattina le Olimpiadi al 15.3%.

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 711.000 telespettatori con il 14.3%. Dedicato ha ottenuto 583.000 spettatori (10.6%). Su Canale5 l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 702.000 spettatori (13.4%), nella prima parte, e 628.000 spettatori (11.9%), nella seconda parte. Su Rai 2 Tokyo Live 2020 ha raccolto 343.000 spettatori con il 15.3%, dalle 2.08 alle 8.27, e 1.571.000 spettatori con il 22.8%, dalle 8.53 alle 12.55. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 112.000 spettatori (2%). Su Rai3 Agorà Estate convince 302.000 spettatori pari al 5.7% di share (presentazione: 270.000 – 5.1%; Extra di 10 minuti: 264.000 – 5%). A seguire Elisir d’Estate segna 217.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 7 registra una media di 119.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 141.000 spettatori con il 2.8%. A seguire Coffee Break ha informato 112.000 spettatori pari al 2.1%.

Daytime Mezzogiorno

Le repliche di Forum si difendono col 13.8%.

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 747.000 spettatori con il 9.3%, nel primo episodio, e 1.399.000 spettatori con l’11.1%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.188.000 telespettatori con il 13.8%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 215.000 spettatori con il 2.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 859.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Doc Martin ha interessato 270.000 spettatori con il 4%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 718.000 spettatori (8%). Quante Storie ha raccolto 440.000 spettatori (3.9%) e 361.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 210.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto. 466.000 (3.3%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 174.000 spettatori con share del 2.7% nella prima parte, e 259.000 spettatori con il 2.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La replica del Paradiso delle Signore battuta dallo Sportello di Forum (solo la seconda parte: 893.000 – 7.8%).

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.224.000 spettatori pari al 9.4% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 850.000 spettatori con il 7.7%. Estate in Diretta ha raccolto 900.000 spettatori con il 9.3%, nella prima parte, e 1.246.000 spettatori con il 13.6%, nella seconda parte (tra le due parti il TG1: 1.725.000 – 13.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.392.000 spettatori con il 16.4%. Una Vita ha convinto 2.097.000 spettatori con il 15.9% di share. A seguire Brave and The Beautiful ha ottenuto 1.702.000 spettatori con il 14.5%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.517.000 spettatori pari al 15.2% di share. Inga Lindstrom – Le Nozze di Greta ha fatto compagnia a 912.000 spettatori con il 10%. Su Rai2 Tokyo Live 2020 ha raccolto 2.402.000 spettatori con il 19.9%. Record – Oltre l’Impossibile ha ottenuto 1.198.000 spettatori con il 13.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 581.000 spettatori (4%), nel primo episodio, e 590.000 spettatori (4.4%), nel secondo episodio. I Griffin ha raccolto 489.000 spettatori con il 3.9%. American Dad è piaciuto a 397.000 spettatori (3.5%). Big Bang Theory segna 359.000 spettatori (3.4%). Will & Grace ha appassionato 205.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.041.000 spettatori con il 14.6%. Il Commissario Rex ha coinvolto 420.000 spettatori pari al 3.8%. Il Maresciallo Rocca 4 segna 515.000 spettatori con il 5.5%. Geo Magazine ha registrato 675.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 750.000 spettatori con il 6%. Su La7 Eden ha interessato 152.000 spettatori (share dell’1.4%). Su TV8 il film Segreti nel Bosco ha raccolto 278.000 spettatori con il 2.2%.

Seconda Serata

Su Rai1 Concerto per l’Italia è stato seguito da 179.000 spettatori con il 2.9% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 660.000 spettatori pari ad uno share del 17.7%. Su Rai2 Record – Oltre l’Impossibile segna 527.000 spettatori con il 5.6%. Go Tokyo 2020 ha ottenuto 357.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai 3 Visionari segna 421.000 spettatori con il 3%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 461.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 Poliziotti Fuori – Due Sbirri a Piede Libero è visto da 381.000 spettatori (4.3%). Su Rete 4 Quel Gran Pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda è stato scelto da 199.000 spettatori con il 2.2% di share.