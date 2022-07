Ascolti Tv di ieri 3 luglio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 3 luglio 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 3 luglio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 la replica di Linea Blu è vista da 290.000 spettatori (10.2%), mentre Weekly sigla 769.000 spettatori (17.2%); in mezzo il Tg1 delle 8 a 660.000 spettatori (17%). A seguire Paesi che Vai… interessa 832.000 spettatori (16.9%) e la prima parte di A Sua Immagine 842.000 spettatori (15.6%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 331.000 spettatori pari al 15.7% e Tg5 Mattina 1.024.000 spettatori pari al 24.8%. A seguire Viaggi del Cuore intrattiene 582.000 spettatori pari al 12.7% e la Santa Messa 754.000 spettatori pari al 14.6%. Su Rai2 Ciclismo – Maratona dles Dolomites, in onda dalle 6:15 alle 12:02, ottiene 136.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 160.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 153.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 Sulla Via di Damasco intrattiene 113.000 spettatori pari al 2.5%. A seguire O Anche No Estate interessa 102.000 spettatori pari al 2.2%, Rai Parlamento Europa 97.000 spettatori pari al 2% e Di Là dal Fiume e Tra gli Alberi 111.000 spettatori pari al 2.1%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 201.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 229.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 162.000 spettatori (4.3%), mentre Uozzap! conquista 138.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa raccoglie 1.317.000 spettatori con il 21.4% e la seconda parte di A Sua Immagine 1.669.000 spettatori con il 21.6%, mentre Linea Verde Estate è la scelta di 2.697.000 spettatori con il 24.5%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 702.000 spettatori (11.9%) nella prima parte e 991.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.754.000 spettatori (18.9%). Su Rai2 TV Raider: Le Storie di Donnavventura conquista 465.000 pari al 4.8%. Su Italia1 Una Mamma per Amica è scelto da 202.000 spettatori (2.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 851.000 spettatori (7%). Su Rai3 Storia delle Nostre Città ottiene 204.000 spettatori (3.1%) e il Tg3 delle 12 è seguito da 470.000 spettatori (5.5%), mentre Quante Storie raccoglie 322.000 spettatori (3.2%) e Il Posto Giusto 189.000 spettatori (1.6%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 255.000 spettatori con il 4.2% e, dopo il tg, Duplice omicidio per il tenente Colombo 427.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 94.000 spettatori (1.5%), La7 Doc – Amelia Earhart: Le ali di un sogno 81.000 spettatori (0.9%) e Like – Tutto ciò che Piace 85.000 spettatori (0.7%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Domenica In ha fatto compagnia a 1.384.000 spettatori con il 13.7%, mentre la replica di 20 Anni che Siamo Italiani sigla 1.590.000 spettatori con il 15.6%. Su Canale5 Beautiful incolla 1.554.000 spettatori (14.1%) e Una Vita 1.500.000 spettatori (14.4%), mentre la replica di Grand Hotel – Intrighi e Passioni conquista 900.000 spettatori (9.3%) e quella di Luce dei Tuoi Occhi 669.000 spettatori (6.5%). Su Rai2 il Tour de France incolla 950.000 spettatori pari al 9.5% (Tour in Diretta a 796.000 e il 7.9%, Tour all’Arrivo a 1.279.000 e il 12.9%). Su Italia1 E-Planet ha raccolto 527.000 spettatori (4.5%). A seguire Una pazza giornata a New York sigla 455.000 spettatori (4.6%) e The Swap 327.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.998.000 spettatori (17.5%) e, dopo il tg, C’est la vie – Prendila come viene è seguito da 474.000 spettatori (4.8%), Hudson e Rex arriva a 305.000 spettatori (3.1%) e Kilimangiaro Collection incolla 527.000 spettatori (5%). Su Rete4 Pensa in Grande ha convinto 335.000 spettatori con il 3.4%, mentre Tg4 – Diario di Guerra interessa 263.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio intrattiene 247.000 spettatori (2.3%), mentre G’olè! è visto da 256.000 spettatori (2.6%). Su SkySport la diretta del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 totalizza 1.372.000 spettatori (13.6%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 – Tragedia sulla Marmolada è seguito da 1.507.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 463.000 spettatori (7.4%). Su Rai2 The Blacklist è visto da 410.000 spettatori pari al 3.8%, mentre La Domenica Sportiva Estate è scelta da 236.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Alibi.com è visto da 386.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Overland in replica interessa 295.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Intrigo internazionale è scelto da 148.000 spettatori (2.9%). Su La7 TgLa7 Notte informa 182.000 spettatori (7.3%).

