Ascolti Tv di ieri 3 Marzo 2022: chi ha vinto in prime time

Ascolti Tv di ieri 3 marzo 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 3 marzo per i principali canali televisivi italiani?

Ascolti Tv 3 marzo 2022 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 3 marzo 2022, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani 2 ha conquistato 6.130.000 spettatori pari al 27.4% di share (primo episodio a 6.169.000 e il 25.6%, secondo episodio a 6.088.000 e il 29.7%). Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.797.000 spettatori con uno share del 17.4% (Night di 8 minuti a 1.336.000 e il 28.5%). Su Rai2 Non ci resta che il crimine è seguito da 694.000 spettatori (3%). Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 ha raccolto 1.155.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Per Lucio è visto da 943.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.109.000 spettatori (6.1%). Su La7 Piazzapulita registra 1.314.000 spettatori pari al 7.3%. Su Tv8 Life on the Line segna 237.000 spettatori (1%). Sul Nove Faster arriva a 288.000 spettatori (1.2%). Su Rai4 Le ultime 24 ore è visto da 208.000 spettatori (0.9%). Su Iris Nikita arriva a 337.000 spettatori (1.4%). Su SkyUno la finale di MasterChef è la scelta di 860.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 714.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio.