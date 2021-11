Ascolti Tv di ieri 3 novembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 3 novembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 3 novembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 3 novembre: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 3.292.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.421.000 spettatori (22.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.352.000 spettatori (15%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.567.000 spettatori (18.9%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 460.000 spettatori (2.5%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 763.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 507.000 spettatori con il 2.9%. CSI ha ottenuto 579.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.807.000 spettatori con il 13.8%. Blob segna 1.154.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 771.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 180.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 227.000 spettatori (share dell’1.2%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 216.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 226.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 788.000 telespettatori con il 14.2%, nella lunga presentazione, e a 1.032.000 spettatori con il 18.6%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 981.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 1.015.000 spettatori con il 18.5%, nella prima parte, e 899.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte (I Saluti: 799.000 – 14.3%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 306.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 139.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 863.000 spettatori con il 14.6%. Agorà convince 471.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 368.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 112.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 183.000 spettatori con il 3.3%. A seguire Coffee Break ha informato 184.000 spettatori pari al 3.4%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.007.000 spettatori con il 14.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.668.000 spettatori con il 14.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.563.000 telespettatori con il 17.4%. Su Rai2 TG2 Sport Giorno segna 296.000 spettatori con il 4.8%. A seguire I Fatti Vostri raccoglie 584.000 spettatori (7.7%), nella prima parte, e 928.000 spettatori (8.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 156.000 spettatori con il 2.1%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 688.000 spettatori con il 5.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 887.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Elisir segna 564.000 spettatori con l’8.3% (presentazione: 391.000 – 7.1%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.192.000 spettatori (12.2%). Quante Storie ha raccolto 857.000 spettatori (6.6%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 714.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 165.000 spettatori con il 2.4%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 203.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 736.000 (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 314.000 spettatori con share del 4.5% nella prima parte, e 457.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.753.000 spettatori pari al 13.4% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.949.000 spettatori con il 17.6%. Dopo il TG1 Economia (1.686.000 – 15%), Vita in Diretta ha raccolto 1.896.000 spettatori (15.9%), nella presentazione, e 2.252.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.630.000 spettatori con il 17.9%. Una Vita ha convinto 2.487.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.751.000 spettatori con il 22.2% (finale: 2.316.000 – 20.7%). Il daytime di Amici ha interessato 2.146.000 spettatori con il 19.5%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.123.000 spettatori con il 19.1%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.897.000 spettatori pari al 16.1% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.733.000 spettatori con il 14.1%, nella presentazione in onda dalle 17.34 alle 17.42, e 1.983.000 spettatori con il 14.7% (Saluti: 1.825.000 – 12.4%). Su Rai2 – dalle 14.02 alle 14.59 – Ore 14 Light ha raccolto 642.000 spettatori con il 4.6%. Rai Parlamento Question Time segna 192.000 spettatori con l’1.6%. Dalle 16.06 alle 17.12, Quasi Detto Fatto ha ottenuto 376.000 spettatori con il 3.4%. Una Parola è Troppo, con Giancarlo Magalli, raccoglie 345.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 683.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, 773.000 spettatori (5.6%), nel secondo episodio, e 624.000 spettatori (4.8%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 416.000 spettatori (3.6%). Big Bang Theory ha raccolto 370.000 spettatori (3.3%). Due Uomini e Mezzo ha appassionato 273.000 spettatori con il 2.3%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 218.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.635.000 spettatori con il 18.3%. #Maestri ha coinvolto 485.000 spettatori pari al 4.1%. Aspettando Geo… ha raccolto 989.000 spettatori con l’8.8%. Geo ha registrato 1.655.000 spettatori con il 12.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 911.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Tagadà interessato 352.000 spettatori (share del 3%). Tagadoc ha raccolto 161.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 Natale a Maple Creek ha appassionato 237.000 spettatori con il 2.1%. Vite da Copertina ha raccolto 112.000 spettatori con lo 0.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 676.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 823.000 spettatori pari ad uno share del 13.3%. Su Rai2 Restart segna 206.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 549.000 spettatori con il 7.8%. Su Italia1 Before Pintus è visto da 414.000 spettatori (5.8%) e 264.000 spettatori (5.7%). Su Rete 4 Cogan – Killing Them Softly è stato scelto da 115.000 spettatori con il 3.1% di share.