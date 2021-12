Ascolti Tv di ieri 30 novembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 30 novembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 30 novembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 30 novembre: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.189.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.389.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.428.000 spettatori con il 15.1% di share e Caduta Libera 3.581.000 con il 18.8% di share. Su Rai2 Bull ha raccolto 642.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 CSI segna il 2.9% con 605.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.747.000 spettatori con il 13.6% di share e Blob segna 1.138.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.5% con 1.008.000 spettatori. Su La7 Gost Whisperer interessa 188.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 244.000 (1.3%) nel secondo. Su Tv8 Piatto Ricco fa compagnia a 242.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 231.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 606.000 telespettatori con il 12.4% di share nella presentazione e a 1.058.000 (18.9%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 963.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.122.000 spettatori (20.3%) nella prima parte, 1.002.000 (19.3%) nella seconda e 838.000 (16.8%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.7% con 202.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 98.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Agorà convince 474.000 spettatori pari all’8.5% di share e Agorà Extra si porta al 6.9% con 363.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 66.000 spettatori con share dell’1.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 113.000 spettatori con il 2.8% nelle News e 159.000 (2.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 193.000 spettatori pari al 3.7%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 915.000 spettatori (15.2%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.522.000 spettatori (14.7%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.471.000 telespettatori con il 18.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 540.000 spettatori con l’8.2% nella prima parte e 873.000 (8.8%) nella seconda. Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 135.000 spettatori con il 2.1% di share, il GF Vip interessa a 575.000 spettatori (4.8%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 678.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Elisir è seguito da 343.000 spettatori (5.6%), il TG delle 12 da 815.000 spettatori (9.6%), Quante Storie si porta al 6.2% con 729.000 spettatori e Le Storie di Passato e Presente è la scelta di 585.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 177.000 spettatori con l’1.7% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 600.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 303.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte e 425.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 81.000 spettatori (1%) e 4 Hotel 149.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.767.000 spettatori (14.1%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.003.000 spettatori (18.4%). La Vita in Diretta informa 2.382.000 spettatori con il 17.7% (presentazione 2.057.000 – 17.8%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.587.000 spettatori (18.7%), Una Vita ha convinto 2.462.000 spettatori con il 18.4% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.5% con 2.801.000 spettatori (finale 2.195.000 – 20.3%). Amici interessa a 2.110.000 spettatori (19.4%) e la striscia del GF Vip a 2.033.000 (18.9%); Love is in the Air interessa a 1.867.000 spettatori (16.4%), Pomeriggio Cinque a 1.636.000 spettatori (13.6%) nella presentazione, a 1.954.000 spettatori (14.3%) nel programma vero e proprio e a 1.965.000 (13.3%) nei saluti finali. Su Rai 2 Ore 14 interessa a 529.000 spettatori (4%), Detto Fatto ha convinto 432.000 spettatori con il 3.9% di share e il match Romania-Italia, utile per le Qualificazioni ai Mondiali di Calcio Femminile, è stato visto da 523.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 641.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 624.000 (4.7%) nel secondo e 496.000 (3.9%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 269.000 spettatori (2.5%) e Modern Family intrattiene 196.000 spettatori (1.8%); Due Uomini e Mezzo interessa a 230.000 spettatori (1.8%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.561.000 spettatori (18.6%) e #Maestri 442.000 spettatori con il 4% di share; Geo registra 1.711.000 spettatori con il 12.8% di share (Aspettando Geo 855.000 – 7.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 840.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 337.000 spettatori con il 2.9% e Tagadoc 165.000 (1.4%). Su TV8 Il Natale di Joy è la scelta di 330.000 spettatori (3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 761.000 spettatori con l’8.2% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 628.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rai2 Data Comedy Show segna 268.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 il Tg3 LineaNotte segna il 6% con 430.000 spettatori. Su Italia1 I Griffin viene visto da una media di 431.000 ascoltatori con il 10.4% di share nel primo episodio e da 325.000 (9.8%) nel secondo. Su Rete4 Doppia Personalità ha segnato il 5.1% con 197.000 spettatori.