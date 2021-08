Ascolti Tv di ieri 4 Agosto 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 4 agosto 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 4 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 4 agosto: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.188.000 spettatori pari al 19.9%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.327.000 spettatori con il 24.7%. Su Canale5, in replica, la presentazione di Conto alla Rovescia ha intrattenuto 943.000 spettatori (8.8%), mentre Conto alla Rovescia ha convinto 1.375.000 spettatori (10.7%). Su Rai2 Tokyo 2020 Best Of – dalle 17:13 alle 20:27 – ha raccolto 1.079.000 spettatori (9.1%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 427.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.084.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Blob segna 792.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 675.000 spettatori (4.3%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 83.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 109.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 339.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 139.000 spettatori pari allo 0.9%.

Daytime Notte/Mattina

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 659.000 spettatori (13.7%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Dedicato è seguito da 586.000 spettatori (10.5%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 456.000 spettatori con il 15.1% e Tg5 Mattina 952.000 spettatori con il 18.3%; Morning News ha raccolto 613.000 spettatori con l’11.6% nella prima parte e 504.000 spettatori con il 9.7% nella seconda parte (Saluti a 463.000 e l’8.3%). Su Rai2 le gare di Tokyo Live 2020 dalle 2:21 alle 6:09 sono viste da 193.000 spettatori (16%), dalle 6:09 alle 8:30 da 613.000 spettatori (16.8%) e dalle 8:50 alle 12:55 da 1.813.000 spettatori (26.5%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 125.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Agorà Estate convince 237.000 spettatori pari al 4.5% (presentazione a 214.000 e il 4.1%, Extra a 211.000 e il 4.1%). A seguire Elisir d’Estate segna 196.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Distretto di Polizia 7 ha raccolto 111.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 spettatori (2.9%) e Coffee Break di 96.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 9 raccolgono 779.000 spettatori (9.8%) nel primo episodio e 1.379.000 spettatori (11.5%) nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.095.000 spettatori con il 12.9%. Su Italia1 Bones è seguito da 193.000 spettatori (2.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 818.000 spettatori (6%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 296.000 spettatori (4.3%); il Tg3 delle 12 informa 677.000 spettatori (7.8%); Quante Storie conquista 450.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 362.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte; Passato e Presente arriva a 392.000 spettatori (2.8%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 161.000 spettatori (1.4%). A seguire Un Detective in Corsia è scelto da 227.000 spettatori (1.7%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 175.000 spettatori con il 2.6% nella prima parte e 240.000 spettatori con il 2.1% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 85.000 spettatori (0.9%) e 4 Hotel 206.000 spettatori (1.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.114.000 spettatori (8.7%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 895.000 spettatori (8.3%). A seguire Estate in Diretta intrattiene 868.000 spettatori con l’8.9% nella prima parte (all’interno, dalle 16:21 alle 16:35 è andato in onda Techetechetè: 789.000 – 8.3%); dopo gli appuntamenti con il tg, 1.211.000 spettatori con il 13.2% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.265.000 spettatori (16.3%), Una Vita 2.150.000 spettatori (16.7%), Brave and Beautiful 1.829.000 spettatori (16%) e Love Is In The Air 1.660.000 spettatori (16.7%). A seguire Rosa la wedding planner – Nessuno è perfetto ha fatto compagnia a 918.000 spettatori (10%). Su Rai2 le gare di Tokyo Live 2020 dalle 13:33 alle 16:30 conquistano 2.403.000 spettatori con il 20.4%; Record – Oltre l’Impossibile è seguito da 1.221.000 spettatori con il 13.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 588.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 536.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 453.000 spettatori (3.7%). A seguire American Dad! ha conquistato 374.000 spettatori (3.3%), Big Bang Theory 324.000 spettatori (3.1%) e The Goldbergs 277.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.206.000 spettatori (16.2%); Il Maresciallo Rocca 5 è seguito da 442.000 spettatori (4.8%); Geo Magazine arriva a 635.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 598.000 spettatori con il 4.8%, mentre Fikken – Coppia in Giallo arriva a 288.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 134.000 spettatori (1.2%) e La7 Doc – Antropocene da 134.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 La villa del mistero è visto da 234.000 spettatori (1.9%) e Amore per finta da 225.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

Su Rai1 RaiNews è seguito da 227.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 362.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rai2 Go Tokyo 2020 – che ha trasmesso al suo interno la gara di Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 10 km – segna 568.000 spettatori (13.2%). Su Italia1 Prodigal Son è visto da 576.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio, 287.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 183.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio. Su Rai3 Ieri e Oggi interessa 420.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Saranno famosi è stato scelto da 106.000 spettatori (2.7%). Su La7 TgLa7 informa 154.000 spettatori (3%)