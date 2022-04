Ascolti Tv di ieri 4 aprile 2022: chi ha vinto in prime time

Ascolti Tv di ieri 4 aprile 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 4 aprile per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

Ascolti Tv 4 aprile 2022 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 4 aprile 2022, su Rai1 Nero a Metà 3, in onda dalle 21.35 alle 23.31, ha conquistato 4.611.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.45 alle 25.20, ha raccolto davanti al video 2.694.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 832.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Red ha catturato l’attenzione di 1.192.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.166.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 970.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Servant of the People ha registrato 821.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 Tutti per 1 – 1 per Tutti ha segnato l’1.6% con 348.000 spettatori mentre sul Nove Ender’s Game ha catturato l’attenzione di 201.000 spettatori (0.9%). Su Rai Movie Jonathan degli Orsi sigla l’1.2% con 285.000 spettatori e sul 20 300 raggiunge l’1.2% con 275.000 spettatori. Su Sky Sport Calcio il match di Serie A Milan-Bologna sigla l’1.6% con 390.000 spettatori.