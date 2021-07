Ascolti Tv di ieri 4 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 4 luglio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 4 luglio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 4 luglio: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.074.000 spettatori (16%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.000.000 spettatori (20.5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.107.000 spettatori (8.8%) mentre Caduta Libera raccoglie 1.607.000 spettatori (11.2%). Su Rai2 Blue Bloods ha appassionato 491.000 spettatori (3.5%), con prima puntata, e 846.000 spettatori (5.3%), con la seconda puntata. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 517.000 spettatori con il 3.8%. CSI ha totalizzato 475.000 spettatori (3%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 729.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 l’informazione della TGR ha raggiunto 2.313.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 747.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha appassionato 106.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 – dalle 17.59 alle 19.31 – il Gran Premio di Formula 1 in differita raccoglie 1.208.000 spettatori con il 9.5%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Overland ha interessato 506.000 spettatori con il 14.8%. Il TG1 ha informato 950.000 spettatori con il 20.5%. A seguire Uno Weekend ha raccolto 1.036.000 spettatori con il 19.2% nella prima parte, e 1.111.000 spettatori con il 18.7% nella seconda parte. Dreams Road raccoglie 910.000 spettatori con il 14.6%.. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.162.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%. La Santa Messa segna 1.437.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 950.000 spettatori con il 19.4%. A seguire Speciale TG5 Principessa per Sempre ha raggiunto 680.000 spettatori con l’11.4%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 983.000 telespettatori con il 15.3% di share. Su Rai2 – dalle 6.14 alle 12.03 – Ciclismo: Maratona delle Dolomiti ha tenuto compagnia a 133.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 Riverdale segna 123.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 100.000 spettatori con l’1.4%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Geo Magazine convince 305.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rete 4 I Viaggi nel Cuore ha raccolto 95.000 spettatori con l’1.6%. Casa Vianello ha coinvolto 109.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 161.000 spettatori (2.5%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 135.000 spettatori con il 2.9% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 77.000 spettatori con l’1% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.889.000 spettatori (19.7%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.894.000 spettatori (22.8%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 802.000 spettatori con l’11% e 1.090.000 spettatori con il 13.4%. Melaverde raccoglie 1.704.000 con il 15.6%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento ha convinto 362.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Riverdale segna l’1.6% con 140.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 918.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 il TG3 registra 740.000 spettatori con uno share del 7.4%. Il Posto Giusto segna 199.000 spettatori con l’1.4%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 335.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 A Te le Chiavi segna 52.000 spettatori con lo 0.6%. L’Aria che Tira Estate – Il Diario ha raccolto 95.000 spettatori con lo 0.8% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In – il Meglio ha intrattenuto 1.520.000 spettatori pari ad uno share dell’11.3%. Amore In Alto Mare ha raccolto un ascolto medio di 1.072.000 spettatori pari all’8.8%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.204.000 spettatori con il 15.1%. Beautiful ha raccolto 1.857.000 spettatori (13.5%). A seguire Una Vita ha appassionato 1.477.l000 spettatori con l’11.1%. L’Isola di Pietro ha appassionato 847.000 spettatori (7%). Su Rai2 Dribbling Europei ha convinto 855.000 spettatori pari al 6%. Tour de France ha raccolto 1.669.000 spettatori con il 13.1% (Diretta: 1.336.000 – 10.1%; seconda parte: 2.077.000 – 17.1%). Tourreplay ha ottenuto 847.000 spettatori con il 7.1%. Su Italia1 Scuola di Polizia Missione a Mosca raccoglie 444.000 spettatori con il 3.3%. A seguire Whiskey Cavalier ha convinto 310.000 spettatori con il 2.5% e 258.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 TGR ha interessato 2.210.000 spettatori con il 15.7%. Sedotta e Abbandonata ha ottenuto 930.000 spettatori con il 7.1%. Kilimangiaro Collection segna 835.000 spettatori e il 6.9%. Su Rete 4 La Guerra di Troia ha registrato 229.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Il Mattatore ha appassionato 182.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 la Superbike segna un netto di 398.000 spettatori con il 2.9%. Il Gran Premio di Formula 1 in diretta ha ottenuto 710.000 spettatori con il 5.4% su Sky Sport F1 e 402.000 spettatori con il 3.1% su Sky Sport Uno.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 659.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su Canale 5 Funny Money – Come Fare i Soldi Senza Lavorare ha intrattenuto 351.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai2 The Blacklist segna 518.000 spettatori (4.7%) e 297.000 spettatori (4.7%) nei 2 rispettivi episodi di messa in onda. Su Italia1 I 2 Soliti Idioti segna un netto di 232.000 ascoltatori con il 5.3% di share. Su Rai 3 Taobuk Gala – Taormina International Book è visto da 319.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 Miami Vice è la scelta di 198.000 spettatori