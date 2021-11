Ascolti Tv di ieri 4 novembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 4 novembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 4 novembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 4 novembre: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.204.000 spettatori pari al 20.1%, mentre L’Eredità è visto da 4.498.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5 Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.243.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.424.000 spettatori (18.6%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 426.000 spettatori (2.4%) e N.C.I.S. New Orleans 764.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 517.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.900.000 spettatori pari al 14.6%, mentre Blob segna 1.059.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 908.000 spettatori (4.2%). Su La7 Ghost Whisperer arriva a 195.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 241.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 298.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 177.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 725.000 spettatori (13.2%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:55 e 917.000 spettatori (16.6%) dalle 8:37 alle 9:21; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.131.000 spettatori (19.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la Giornata delle Forze Armate dalle 9:25 alle 10:23 è seguita da 891.000 spettatori (17.9%), mentre la prima parte di Storie Italiane dalle 10:23 alle 10:52 intrattiene 938.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 711.000 spettatori con il 18.3% e Tg5 Mattina 1.172.000 spettatori con il 20.3%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 1.025.000 spettatori con il 19.4% nella prima parte e 928.000 spettatori con il 18.8% nella seconda parte (I Saluti a 796.000 e il 16%). Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 262.000 spettatori (5%), mentre Tg2 Italia è visto da 200.000 spettatori (4%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 103.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 156.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 141.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà convince 408.000 spettatori pari al 7.5%, mentre Agorà Extra 258.000 pari al 5.2%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 113.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 195.000 spettatori (3.6%) e Coffee Break di 194.000 spettatori (3.9%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 913.000 spettatori (15.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.595.000 spettatori (14.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.426.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 577.000 spettatori (8.7%) nella prima parte e 1.027.000 spettatori (9.9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 230.000 spettatori (3.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 656.000 spettatori (5.1%) e Sport Mediaset a 827.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Elisir è visto da 335.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione a 249.000 e il 5%), il Tg3 delle 12 informa 994.000 spettatori (11.5%), Quante Storie conquista 789.000 spettatori (6.4%) e Le Storie di Passato e Presente arriva a 652.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 130.000 spettatori (2.2%) e, dopo il tg, Il Segreto 172.000 spettatori (1.6%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 613.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 301.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 412.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 71.000 spettatori (0.9%) e 4 Hotel 130.000 spettatori (1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.786.000 spettatori (14.3%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.999.000 spettatori (19.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.892.000 spettatori con il 17.5% nella presentazione dalle 17:06 alle 17:35 e 2.425.000 spettatori con il 19.1% dalle 17:35 alle 19:40. Su Canale5 Beautiful conquista 2.550.000 spettatori (18.1%) e Una Vita 2.471.000 spettatori (18.1%), mentre Uomini e Donne sigla 2.543.000 spettatori pari al 21.6% (Finale a 2.115.000 e il 20.5%), Amici 1.864.000 spettatori (18.3%), Grande Fratello Vip 1.770.000 spettatori (17.9%) e Love Is In The Air 1.594.000 spettatori (14.9%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.382.000 spettatori pari al 12.3% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:46 e 1.747.000 spettatori pari al 13.6% dalle 17:50 alle 18:28 (I Saluti a 1.616.000 e l’11.4%). Su Rai2 Ore 14 conquista 575.000 spettatori con il 4.3%, Detto Fatto incolla 487.000 spettatori con il 4.6% e Una Parola di Troppo diverte 393.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 738.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 684.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 552.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 450.000 spettatori (4%), Big Bang Theory 416.000 spettatori (4%) e Mom .000 spettatori (%); alle 18:04 Grande Fratello Vip interessa 190.000 spettatori (1.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.548.000 spettatori (18.4%); Aspettando… Geo arriva a 926.000 spettatori (8.8%) e Geo a 1.597.000 spettatori (12.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 926.000 spettatori con il 7.1%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 403.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Tagadà è visto da 338.000 spettatori (3%) e Tagadoc da 175.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Un Natale in famiglia raccoglie 212.000 spettatori (2.1%) e a seguire Vite da Copertina 103.000 spettatori pari allo 0.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 524.000 spettatori con il 6.9% (presentazione di 50 minuti a 1.163.000 e l’8%). Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 421.000 spettatori pari al 12%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 155.000 spettatori (2%). Su Italia1 Self/less è visto da 405.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 La Versione di Fiorella interessa 410.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete4 Slow Tour Padano è la scelta di 191.000 spettatori (4.8%). Su La7 TgLa7 informa 176.000 spettatori (3.6%).