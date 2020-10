Ascolti Tv di ieri 4 Ottobre 2020: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 4 Ottobre 2020: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 4 Ottobre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 4 Ottobre 2020 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri 4 Ottobre? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: che cosa è accaduto in merito alla giornata del 4 ottobre? Chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

L’auditel ha visto una sfida serrata in particolare per la prima serata della giornata del 4 Ottobre 2020. Chi sarà uscito vincitore dai dati auditel e share di ieri 4 ottobre 2020? Quali i risultati degli ascolti TV 4 ottobre 2020, i dati auditel e lo share dell’ultima giornata?

Come di consueto, a breve avremo tutti i dati utili auditel e share di ieri 4 ottobre 2020, per tirare le somme sull’ascolto televisivo di questa giornata.

Ascolti Tv domenica 4 Ottobre 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 4 ottobre 2020, su Rai1 L’Allieva 3 ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.953.000 spettatori pari al 13.1% di share (presentazione 2.310.000 – 9.2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) e NCIS New Orleans di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Il Libro della Giungla ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Unstoppable – Fuori controllo è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.3% con 1.309.000 spettatori nella prima parte e il 5.8% con 922.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di .000 spettatori (%) mentre sul Nove Sirene segna il % con .000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il % con .000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Italia1 CSI ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a .000 spettatori nella prima parte (%) e a .000 (%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il % con .000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince .000 (%).

Ascolti tv domenica 4 ottobre 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori (%) e L’Eredità .000 spettatori (%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna .000 spettatori con il % di share e RiCaduta Libera .000 (%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 spettatori (%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 sigla il % con .000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il % con .000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 (%) nel secondo. Su Rete4 Tempesta d’Amore convince .000 spettatori con il % di share. Su TV8 il GP di Formula ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Sul Nove Restaurant Swap sigla l’1 con .000 spettatori.

Ascolti Tv domenica 4 ottobre 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto .000 spettatori con il % di share nella presentazione, .000 (%) prima parte e .000 (%) nella seconda; Nostra Madre Terr segna il % con .000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di .000 spettatori pari ad uno share del % e la Santa Messa è stata seguita da .000 spettatori (%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di .000 telespettatori con il % di share mentre la Santa Messa segna il % con .000 spettatori. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a .000 spettatori (%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di .000 spettatori con uno share del % nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo. Su Rai 3 TGR Puliamo il Mondo convince.000 spettatori con l’% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share nelle News e .000 spettatori (%) nel Dibattito.

Ascolti tv domenica 4 ottobre 2020: daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da .000 spettatori (%) e Linea Verde ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a .000 spettatori (%) e Melaverde ha interessato .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 Dream Hotel conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Italia1 The Vampire Daries sigla il % con .000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di .000 spettatori con il %. Su Rai3 Radici registra .000 spettatori con uno share del %. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a .000 spettatori con il %. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da .000 spettatori con il % di share.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV domenica 4 ottobre 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di .000 spettatori (%) nella prima parte e di .000 (%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il % con .000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto .000 spettatori con il %, Beautiful .000 (%), Una Vita .000 (%) e Il Segreto .000 (%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a .000 spettatori con il % di share. Domenica Live registra il % con .000 spettatori (presentazione .000 – % e Ultima Sorpresa .000 – %) Su Rai2 il Campionato Mondiale di Ciclismo ha convinto .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda; A Tutta Rete interessa a .000 spettatori (%). Su Italia1 Station 19 segna il % con .000 spettatori nel primo episodio e il % con .000 spettatori nel secondo. Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da .000 spettatori (%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Senti chi Mangia ha appassionato .000 spettatori (share del %) e Senti chi Mangia – Non si butta via niente .000 (%).

Ascolti Tv domenica 4 ottobre 2020: seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di .000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da .000 spettatori (%) e L’Altra DS da .000 spettatori (%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Giochi di Potere è la scelta di .000 spettatori (%).

aggiornamento 15.54