Ascolti Tv di ieri 5 dicembre 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 5 dicembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 5 dicembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 315.000 spettatori (15.7%) nella presentazione, 655.000 spettatori con il 18.4% di share nella prima parte e 1.589.000 (23.1%) nella seconda, mentre lo Speciale Tg1 – Visita del Papa a Lesbo sigla il 19.1% con 1.532.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.886.000 spettatori pari ad uno share del 19.8% e la Santa Messa è stata seguita da 1.964.000 spettatori (20.1%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.019.000 telespettatori con il 17.6% di share mentre la Santa Messa segna il 14.2% con 1.143.000 spettatori. Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 116.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Hart of Dixie totalizza un ascolto di 162.000 spettatori con uno share del 2.2% nel primo episodio e 228.000 spettatori (2.8%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 358.000 spettatori con il 5.8% di share, Mi Manda Raitre 446.000 (5.9%) e Le Parole per Dirlo 374.000 (4.5%). Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 153.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 93.000 spettatori con il 3.4% di share nelle News e 133.000 spettatori (2%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 3.104.000 spettatori (21.4%). Su Canale 5 Melaverde Editing piacciono a 1.068.000 spettatori (12.1%) e Melaverde ha interessato 2.048.000 spettatori con il 16.7% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 494.000 spettatori con uno share del 4.3% (presentazione 250.000 – 2.9%). Su Italia1 Hart of Dixie sigla il 2.3% con 201.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 963.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Radici registra 603.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 257.000 spettatori con il 3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 84.000 spettatori con l’1% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.158.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e di 2.902.000 spettatori (18.8%) nella seconda (I Saluti di Mara 2.604.000 – 17%); la finale dello Zecchino d’Oro segna il 16.6% con 3.052.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.660.000 spettatori con il 15.6%, Amici 3.242.000 (20.1%), Verissimo 2.740.000 (17.7%) nella prima parte e 2.517.000 (14.5%) nella seconda, chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Quel Natale che ci ha fatto Incontrare si porta al 3.2% di share con 529.000 spettatori, Mompracem – L’Isola dei Documentari ha convinto 529.000 spettatori (3.5%) e Shakespeare e Hathaway 352.000 (2.2%). Su Italia1 Lucifer segna il 2% con 321.000 spettatori nel primo episodio e il 2.1% con 319.000 spettatori nel secondo, 319.000 spettatori (2.1%) nel terzo e 295.000 (1.8%) nel quarto. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.800.000 spettatori (16.2%), Mezz’Ora in Più da 1.284.000 spettatori (8%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 6.6% con 998.000 spettatori; Rebus fa compagnia a 967.000 spettatori (6.4%), Kilimangiaro – Di nuovo Insieme interessa a 1.181.000 spettatori (7.6%) e Kilimangiaro a 1.374.000 (8%). Su Rete 4 Quel Maledetto Colpo al Rio Grande Express ha registrato 594.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 la replica di Non è L’Arena ha informato 329.000 spettatori (share del 2.1%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 528.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 486.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 968.000 spettatori (7.9%) e L’Altra DS da 309.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 325.000 ascoltatori con il 5.5% di share (Highlights 423.000 – 3.8%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 470.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Confessione Reporter è la scelta di 200.000 spettatori (3.8%).