Ascolti Tv di ieri 5 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 5 luglio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 5 luglio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 5 luglio: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.485.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.471.000 spettatori con il 24.6%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.059.000 spettatori (9.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.746.000 spettatori con il 12.9%. Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 512.000 spettatori (4%) e N.C.I.S. Los Angeles 826.000 spettatori (5%). Su Italia1 C.S.I. è visto da 458.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.091.000 spettatori pari al 14%, mentre Blob sulla Carrà segna 975.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 791.000 spettatori (4.6%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 115.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 104.000 spettatori (0.8%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 233.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 90.000 spettatori pari allo 0.6%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 834.000 spettatori (18.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Dedicato è seguito da 834.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 591.000 spettatori con il 18.6% e Tg5 Mattina 969.000 spettatori con il 20%; Planet ha raccolto 350.000 spettatori pari all’8%. Su Rai2 Desperate Housewives è visto da 120.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 108.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre Tg2 Italia convince 137.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 117.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Agorà Estate convince 291.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 292.000 e il 6%). A seguire Elisir d’Estate segna 214.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Distretto di Polizia 7 ha raccolto 117.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 150.000 spettatori (3.4%) e Coffee Break di 121.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Solo per l’estate è visto da 86.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 5 raccolgono 927.000 spettatori (12.6%) nel primo episodio e 1.401.000 spettatori (11.9%) nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica arriva a 973.000 spettatori con il 12.9%. Su Rai2 la La nave dei sogni – Piemonte segna 459.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Bones è seguito da 214.000 spettatori (3.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 932.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 296.000 spettatori (5.1%); il Tg3 delle 12:00 informa 797.000 spettatori (10.2%); Quante Storie conquista 668.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 670.000 spettatori (5.6%); Passato e Presente arriva a 525.000 spettatori (3.8%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 167.000 spettatori (1.6%). A seguire La Signora in Giallo è scelto da 591.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 226.000 spettatori con il 4% nella prima parte e 361.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 90.000 spettatori (1.1%) e 4 Hotel 174.000 spettatori (1.3%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.531.000 spettatori (12.3%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 965.000 spettatori (9.3%). A seguire Estate in Diretta intrattiene 1.068.000 spettatori con l’11.7% nella prima parte e, dopo gli appuntamenti con il tg, 2.334.000 spettatori con il 25.2% nella seconda parte dedicata alla Carrà. Su Canale5 Beautiful conquista .000 spettatori (%), Una Vita .000 spettatori (%); Brave and Beautiful .000 spettatori (%) e Love Is In The Air .000 spettatori (%). A seguire Cambiare per amore ha fatto compagnia a .000 spettatori pari al %. Su Rai2 Dribbling Europei totalizza 815.000 spettatori (5.9%). A seguire Squadra Speciale Cobra 11 ha conquistato 390.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 538.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio; Subdola ossessione ha incollato 325.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio (%). A seguire American Dad! ha conquistato .000 spettatori (%) e Big Bang Theory .000 spettatori (%), mentre The Goldbergs arriva a .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.433.000 spettatori (18.5%); Il Maresciallo Rocca è seguito da 348.000 spettatori (3.9%); Geo Magazine sigla 571.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto .000 spettatori con il %, mentre Dalla Parte degli Animali conquista .000 spettatori con il %. Su La7 Meraviglie senza Tempo è visto da .000 spettatori (%) e Eden – Un Pianeta da Salvare da .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da .000 spettatori con uno share del %. Su Canale5 Speciale Tg5 su Raffaella Carraà ha totalizzato una media di .000 spettatori pari al %. Su Rai2 The Blacklist segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Mi fido di te è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa .000 spettatori con il % e una replica di A Raccontare Comincia Tu .000 spettatori con il %. Su Rete4 Barbarians – Roma sotto attacco è stato scelto da .000 spettatori (%). Su La7 TgLa7 informa .000 spettatori (%).