Ascolti Tv di ieri 5 luglio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 5 luglio 2022: dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 5 luglio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto.

Daytime Mattina

Su Rai1 Mattina 24 segna 197.000 spettatori con il 12.8%. A seguire TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 282.000 spettatori con l’11.8%. TgUnoMattina ha raccolto 747.000 spettatori con il 18.5%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.059.000 spettatori con il 23.7%. Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 761.000 telespettatori con il 18.7%. Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 985.000 spettatori con il 22.3%. A seguire l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 729.000 spettatori con il 18.4%, nella prima parte, e 600.000 spettatori con il 15.4% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Happy Family ha raccolto 146.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 88.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 105.000 spettatori (2.5%), nel secondo episodio. Su Rai3 – dalle 7.27 – Mattina 24 ha informato 322.000 spettatori con il 7.9%. Agorà Estate convince 222.000 spettatori pari al 5.4% di share. (Agorà Extra Estate: 243.000 spettatori con il 6.3%). Elisir – A Gentile Richiesta segna 185.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 81.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 127.000 spettatori con il 3.8%, nelle News, e 159.000 spettatori con il 3.8%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 158.000 spettatori pari al 4%. Su Rai YoYo Le Avventure di Paddington segna 129.000 spettatori con il 3.3%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper ha ottenuto 1.181.000 spettatori con il 14.1%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.387.000 telespettatori con il 20.5%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 407.000 spettatori (5.8%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 188.000 spettatori con il 3.1%. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha ottenuto 833.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Doc Martin segna 228.000 spettatori con il 4.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 750.000 spettatori (10.7%). Quante Storie ha raccolto 500.000 spettatori (5.5%) e 396.000 spettatori (3.7%). Passato e Presente ha interessato 434.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 RIS Delitti Imperfetti ha appassionato 109.000 spettatori con il 2.3%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 184.000 spettatori con il 2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 566.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 205.000 spettatori con share del 4.1% nella prima parte, e 392.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Don Matteo 7 ha ottenuto 1.293.000 spettatori (12.3%), nel primo episodio, e 1.294.000 spettatori (14.7%), nel secondo episodio. Sei Sorelle ha raggiunto 858.000 spettatori con il 10.6%. Dopo il TG1 Economia (958.000 – 11.7%), Estate in Diretta ha raccolto 1.355.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 il doppio episodio Beautiful ha appassionato 2.023.000 spettatori con il 18%. Una Vita ha convinto 1.782.000 spettatori con il 17.8% di share. A seguire Un Altro Domani ha ottenuto 1.364.000 spettatori con il 15.8%. Il doppio episodio di Terra Amara ha ottenuto un ascolto medio di 1.200.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 Giro di Italia donne ha raccolto 478.000 spettatori con il 4.4%. Tour de France segna 834.000 spettatori con il 9.6% (Diretta: 737.000 – 8.3%, all’Arrivo: 1.046.000 – 12.8%) Toureplay ha interessato 639.000 spettatori con l’8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 584.000 spettatori (5.1%), nel primo episodio, 534.000 spettatori (5.1%), nel secondo episodio, e 545.000 spettatori (5.5%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato 384.000 spettatori con il 4.3%. Lethal Weapon segna 292.000 spettatori (3.5%). NCIS Los Angeles ha interessato 291.000 spettatori con il 3.6%, nel primo episodio, e 326.000 spettatori con il 3.9%, nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.314.000 spettatori con il 20.5%. A Raccontare Comincia Tu ha coinvolto 552.000 spettatori pari al 6.7% (presentazione di 17 minuti: 438.000 – 4.9%). Geo Magazine ha registrato 741.000 spettatori con l’8.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 726.000 spettatori con il 7.1%. TG4 Speciale ha interessato 376.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 229.000 spettatori con il 2.6%. Lady Diana La Sua Storia – La Giovane Principessa segna 126.000 spettatori e l’1.5%. Su TV8 il film Solo per l’Estate ha raccolto 246.000 spettatori con il 3%. Su Sky Sport Uno il match di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic raggiunge 402.000 spettatori con il 4.7%.

Seconda Serata

Su Rai1 Premio Biagio Agnes è stato seguito da 564.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 528.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Shades of Blue segna 202.000 spettatori e il 3.8%. Su Rai2 Let’s Play segna 186.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 430.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia1 Il Giorno del Giudizio è visto da 272.000 spettatori (8.3%). Su Rete 4 Raffaella Carrà Special è stato scelto da 180.000 spettatori con il 3.6% di share. Sul 20 L’Uomo D’Acciaio ottene 247.000 spettatori e il 4.3%. Su La7 Before the Flood segna 168.000 spettatori e il 2.4%.

