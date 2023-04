Ascolti Tv di ieri 6 aprile 2023: Access Prime Time e Preserale

Ascolti Tv di ieri 6 aprile 2023: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 5 aprile per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preserale?

Come sempre, anche quest’oggi si prenderanno in riferimento i dati del giorno 6 aprile 2023 anche per lo studio di quelli che sono stati gli esiti, in termini di ascolti, dei principali programmi televisivi nazionali delle due fasce che, insieme al prime time (vale a dire la prima serata) raccolgono non solo il maggior numero di utenti – spettatori, ma anche di interesse dal punto di vista promozionale e pubblicitario.

Ascolti Tv di ieri 6 aprile 2023: cosa sono l’access prime time e il preserale

Stiamo parlando delle fasce orarie del access prime time e del preserale. Che cosa sono? A quali orari si riferiscono? E’ presto detto. Come dice la parola stessa, il preserale in pratica è quel periodo di tempo che accompagna il telespettatore al canonico orario in cui va in onda il telegiornale della sera, che come molti sapranno è trasmesso, almeno nei principali network, a cavallo delle ore 20,00.

Pertanto, per deduzione, la fascia preserale è quella che, terminati i programmi del primo pomeriggio, accompagnano i fruitori della tv in quel lasso di tempo che anticipa i notiziari dell’ora di cena. In genere è una fascia di intrattenimento contraddistinta da giochi tv, game, o anche programmi di approfondimento, cultura e, perché no, divertimento.

Diverso è il discorso dell’access prime time. Anche qui, seguendo l’indicazione in lingua inglese, si può andare per deduzione nel capire a cosa ci si riferisce. In pratica l’access prime time è quella fascia oraria che viene, al contrario del preserale, subito dopo il TG della sera, e che per appunto ‘accompagna’ i telespettatori all’accesso al prime time, alla prima serata vera e propria.

In genere questa fascia è contraddistinta da programmi di punta basati su giochi a premi, intrattenimento e satira politica, ma anche inchieste, approfondimento su cronaca, istituzioni e non solo. Dunque, giorno per giorno, ci sono anche su queste fasce i riscontri dei dati auditel per sanciscono quali sono stati i format più seguiti.

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime time e in quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Ascolti Tv di ieri 6 aprile 2023: l’access prime time

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 3.901.000 spettatori con il 21.5%. A seguire Soliti Ignoti raccoglie 4.146.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.288.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 744.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.411.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.250.000 spettatori (6.7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.639.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 766.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 770.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.286.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 100% Italia ha intrattenuto 400.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la prima tv di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 609.000 spettatori con il 3.2%.