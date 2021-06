Ascolti Tv di ieri 6 Giugno 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 6 Giugno 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 6 Giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 6 Giugno: Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha totalizzato 2.708.000 spettatori con il 19.6%, mentre L’Eredità Weekend ha conquistato 3.731.000 spettatori con il 22.6%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.216.000 spettatori (9.1%), mentre Caduta Libera! Il Weekend ha convinto 1.901.000 spettatori (11.8%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 366.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio, 549.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio e 805.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. Su Italia1 C.S.I. raccoglie 404.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.256.000 spettatori pari al 13%. A seguire Blob è visto da 878.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 707.000 spettatori (3.9%). Su La7 l’esordio di Bell’Italia in Viaggio ha incollato 167.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 il GP Azerbaijan di Formula 1 – dalle 19:39 alle 21:28 – raccoglie 1.812.000 spettatori (9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 701.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte e 1.637.000 spettatori con il 23.6% nella seconda parte (presentazione a 322.000 e il 15.6%); Paesi che Vai interessa 1.424.000 spettatori con il 19.2%; A Sua Immagine – dalle 10:30 alle 12:17 – raccoglie 1.517.000 spettatori con il 17.9%, mentre la Santa Messa delle 11 è seguita da 1.732.000 spettatori (20.4%). Su Canale5 Tg5 Mattina ha informato 892.000 spettatori pari al 15%; I Grandi Oceani Selvaggi raccoglie 576.000 spettatori con l’8%; la Santa Messa delle 10 è vista da 960.000 spettatori (12.7%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco totalizza 75.000 spettatori (1%); Tg2 Dossier segna 240.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Riverdale ottiene un ascolto di 158.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 171.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Le Parole per Dirlo convince 301.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Viaggi del Cuore ha raccolto 93.000 spettatori con (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 170.000 spettatori (3.1%); L’Ingrediente Perfetto segna 100.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è seguito da 2.186.000 spettatori con il 20.6%; Linea Verde è visto da 3.115.000 spettatori con il 22.4%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 649.000 spettatori (8%) nella prima parte e 960.000 spettatori (10.5%) nella seconda parte, mentre Melaverde sigla 1.789.000 spettatori (15%). Su Rai2 Un’estate tra le montagne conquista 407.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 il terzo episodio di Riverdale è scelto da 154.000 spettatori (1.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 900.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 784.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 230.000 spettatori con il 2.7%. A seguire, dopo il tg, Duplice omicidio per il tenente Colombo conquista .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario totalizza 116.000 spettatori con lo 0.9%. Su SkySportMotoGP il GP Catalogna di MotoGP – dalle 12:40 alle 13:44 – è visto da 313.000 spettatori (3.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.545.000 spettatori nella prima parte (16.3%) e 2.471.000 spettatori nella seconda parte (18.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Da Noi… A Ruota Libera intrattiene 1.994.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 L’Arca di Noè incolla 2.384.000 spettatori (14.9%); Beautiful conquista 2.221.000 spettatori (13.7%), Una Vita 1.720.000 spettatori (11.3%) e Il Segreto 815.000 spettatori (5.9%). A seguire L’Isola di Pietro 3 è visto da 646.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai2 Maiorca Crime ha conquistato 287.000 spettatori con l’1.8% nel primo episodio e 442.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. A seguire Squadra Speciale Stoccarda interessa 409.000 spettatori (3%). Su Italia1 Magnum P.I. ha raccolto 418.000 spettatori (2.7%) e Lethal Weapon 395.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio, 440.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio e 406.000 spettatori (3.5%) nel terzo episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.197.000 spettatori (13.6%); Mezz’ora in Più è seguito da 981.000 spettatori con il 6.8% (Mezz’ora in Più – Il Mondo che Verrà a 682.000 e il 5.2%); Kilimangiaro Collection raccoglie 757.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 La recluta ha convinto 258.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Profumo di donna è visto da 266.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 il GP Catalogna di MotoGP – dalle 15:39 alle 16:23 – conquista 1.320.000 spettatori (9.6%). Su RaiSport il Giro del Delfinato di ciclismo – dalle 13:22 alle 15:02 – è seguito da 366.000 spettatori (2.1%). A seguire il Sail GP di vela interessa 109.000 spettatori (0.8%). Su SkySportF1 il GP Azerbaijan di Formula 1 arriva a 1.043.000 spettatori (7.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da 676.000 spettatori con uno share del 7.2%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 597.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rai2 La Domenica Sportiva è la scelta di 391.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Ti stimo fratello è visto da 384.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 404.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Match Point è stato scelto da 183.000 spettatori (3%). Su La7 TgLa7 Notte informa 285.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone intrattiene 175.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei arriva a 105.000 spettatori (1.9%).