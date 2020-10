Ascolti Tv di ieri 6 Ottobre 2020: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 6 Ottobre 2020: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 6 Ottobre per i principali canali televisivi italiani?

Ascolti Tv martedì 6 Ottobre 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, martedì 6 ottobre 2020, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 3.656.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 il Jurassic World – Il Regno Distrutto ha raccolto davanti al video 1.838.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei ha interessato 1.814.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.658.000 spettatori (10.1%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.048.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.029.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.137.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su TV8 Name that Tune ha segnato il 2.5% con 528.000 spettatori mentre sul Nove Non-Stop ha catturato l’attenzione di 448.000 spettatori (2%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.714.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.223.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.4% con 1.121.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.108.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 932.000 spettatori pari al 3.9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.592.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.200.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.260.000 (4.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.045.000 spettatori (8.1%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 621.000 spettatori con il 2.5% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 547.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti fa compagnia a .000 spettatori (%).

Ascolti tv martedì 6 ottobre 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.848.000 spettatori (19.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.264.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.132.000 spettatori con il 15.2% di share e Caduta Libera 3.555.000 con il 19.5% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 722.000 spettatori (4.3%) e Castle 1.174.000 (5.4%). Su Italia1 CSI: NY segna il 2.3% con 491.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.099.000 spettatori con il 15.5% di share e Blob segna 983.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 854.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 129.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 168.000 (1%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 268.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 246.000 spettatori (1.3%).

Ascolti Tv martedì 6 ottobre 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da .000 spettatori con il % di share nella prima parte e da .000 spettatori (%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto .000 spettatori (%) nella prima parte, .000 (%) nella seconda e .000 (%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di .000 spettatori (%). Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share; Mi Manda RaiTre si porta al % con .000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra .000 spettatori con share del %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e .000 (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a .000 spettatori (%). Sul Nove Finchè morte non ci separi convince .000 spettatori (%).

Ascolti tv martedì 6 ottobre 2020: daytime Mezzogiorno

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 12.5% con 1.417.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri segna .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 spettatori (%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di .000 spettatori con il % di share, il Grande Fratello Vip sigla il % di share con .000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Elisir è seguito da .000 spettatori (%), Quante Storie si porta al % con .000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla l’% con .000 spettatori.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV martedì 6 ottobre 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.352.000 spettatori (10.4%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.971.000 spettatori (18.2%). La Vita in Diretta informa 1.801.000 spettatori con il 16.2% (presentazione 1.542.000 – 15.4%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.890.000 spettatori (19%), Una Vita ha convinto 2.585.000 spettatori con il 18.4% di share mentre Uomini e Donne si porta al 21.4% con 2.644.000 spettatori (finale 2.113.000 – 18.7%); il Grande Fratello Vip sigla il 18.4% di share con 1.980.000 spettatori e Il Segreto il 16.1% con 1.633.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.3% con 1.559.000 spettatori nella prima parte, al 15.4% con 1.794.000 spettatori nella seconda e al 12.1% con 1.562.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 il Giro d’Italia ha convinto 895.000 spettatori (6.5%) nella prima parte e 1.219.000 (10.4%) nella seconda, Processo ala Tappa 764.000 (7.2%). Resta a Casa e Vinci fa compagnia a 253.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 950.000 spettatori (6.5%) nel primo episodio, 873.000 (6.4%) nel secondo e 748.000 (5.8%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 503.000 spettatori (4.3%) e Friends intrattiene 344.000 spettatori (3.3%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.4% di share con 274.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.752.000 spettatori (18.5%) e Geo 1.118.000 spettatori con il 9.7% di share (Aspettando Geo 670.000 – 6.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 871.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 Il Socio ha ottenuto 216.000 spettatori con l’1.8%; Senti chi Mangia intrattiene 92.000 spettatori con lo 0.9% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 106.000 (1%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 152.000 spettatori (1.4%).

Ascolti Tv martedì 6 ottobre 2020: seconda serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.067.000 spettatori con l’11.4% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 404.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 675.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.3% con 344.000 spettatori. Su Italia1 Giù in 60 secondi viene visto da una media di 370.000 ascoltatori con l’8.5% di share. Su Rete4 Spara che ti Passa ha segnato il 5% con 203.000 spettatori.

aggiornamento 15.54