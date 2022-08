Ascolti Tv di ieri 7 agosto 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 7 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce dei programmi televisivi della giornata di ieri in modo particolare per quanto riguarda quella che viene vista come la fascia principale: quale? Semplice. Quella prime time.

Ascolti Tv di ieri 7 agosto 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 7 agosto 2022, su Rai1 La Dama Velata in replica ha conquistato 2.033.000 spettatori con il 16.6% di share (2.053.000 spettatori pari al 15.72% di share nel primo episodio e 2.012.000 con il 17.67% nel secondo). Su Canale 5 Contra – La Parte Avversa ha raccolto davanti al video 1.159.000 spettatori pari al 9.23% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 947.000 spettatori (7.05%) e Bull di 842.000 (6.55%). Su Italia 1 il match di Coppa Italia Monza-Frosinone ha intrattenuto 774.000 spettatori con il 6.08% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha raccolto davanti al video 674.000 spettatori pari ad uno share del 5.55%. Su Rete4 Sharm El Sheikh – Un’Estate Indimenticabile è stato visto da 528.000 spettatori con il 6.50% di share. Su La7 Miss Marple ha segnato il 3.25% con 400.000 spettatori con il primo episodio e al 4.06% con 234.000 spettatori con il secondo. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of è la scelta di 507.000 spettatori (4.6%) mentre sul Nove Sono Nata il 23 segna il 4.2% con 520.000 spettatori. Su Rai Movie Il Sapore del Successo sigla il 2.8% con 361.000 spettatori e su Rai 4 ID:A si porta al 2.5% con 313.000 spettatori.