Ascolti Tv di ieri 7 Giugno 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 7 Giugno per i principali canali televisivi italiani?

Ascolti Tv di ieri 7 Giugno 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, martedì 7 giugno 2022, su Rai1 l’incontro di Nations League Italia-Ungheria ha appassionato 6.406.000 spettatori pari al 32.8% (pre e post partita nel complesso: 4.000.000 – 22.4%). Su Canale 5 il film turco Eternal Love ha raccolto davanti al video 2.040.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Un Boss in Incognito ha interessato 1.443.000 spettatori pari all’8% di share (Presentazione di 23 minuti: 1.041.000 – 5.2%).

Su Italia 1 Un’Estate ai Caraibi ha intrattenuto 967.000 spettatori (5.6%). Su Rai3, preceduto da una presentazione di 13 minuti (941.000 – 4.7%), il talk Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.042.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Il Compagno Don Camillo totalizza un a.m. di 865.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.097.000 spettatori con uno share del 6.7% (diMartedì Più: 395.000 – 6.9%).

Su Tv8 Matrimonio a 4 Mani segna 285.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove L’uomo che sussurrava ai cavalli ha raccolto 290.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 The Informer registra 365.000 spettatori con il 2%. Su Iris Sfida Oltre il Fiume raccoglie 359.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Premium Un Professore raccoglie 172.000 spettatori con lo 0.9%. Su La5 Twilight segna 232.000 spettatori con l’1.3%. Su Real Time Primo Appuntamento in Crociera ha ottenuto 337.000 spettatori con l’1.7%, nel primo episodio in replica, e 336.000 spettatori, con il 2.8%, nel secondo episodio in replica.

