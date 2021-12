Ascolti Tv di ieri 8 dicembre 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 8 dicembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 8 dicembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 504.000 telespettatori con il 13.4%, nella lunga presentazione, e a 1.192.000 spettatori con il 15.2% dalle 8.35 alle 10.24. A Sua Immagine ha ottenuto un netto (prima e dopo la Messa) di 1.605.000 spettatori (17%). Su Canale5 Mattino Cinque – rinominato Mattino Cinque Life – ha intrattenuto 1.291.000 spettatori con il 17%, nella prima parte, e 1.720.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte (I Saluti: 1.063.000 – 12.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 320.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 205.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 581.000 spettatori pari al 12.7%. Agorà convince 487.000 spettatori pari al 7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 477.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 244.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 91.000 spettatori con il 3.1%, nelle News, e 163.000 spettatori con il 2.4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 187.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Missione di Natale segna 238.000 spettatori con il 2.8%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa ha raccolto 1.901.000 spettatori con il 19.3%. A seguire l’Angelus ha ottenuto 2.390.000 spettatori pari al 20%. Dalle 12.23, E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 2.275.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.446.000 telespettatori con il 12.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 625.000 spettatori (6%), nella prima parte, e 1.013.000 spettatori (7.5%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 275.000 spettatori con il 2.6%. Cotto e Mangiato Menù ottiene 437.000 spettatori e il 3.5%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 809.000 spettatori con il 5.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 826.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Elisir segna 568.000 spettatori con il 5.7% (presentazione: 394.000 – 4.6%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.012.000 spettatori (8.2%). Quante Storie ha raccolto 938.000 spettatori (6.3%). Passato e Presente ha interessato 765.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 271.000 spettatori con il 2.8%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 183.000 spettatori con l’1.3%. La Signora in Giallo ha ottenuto 602.000 (3.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 268.000 spettatori con share del 2.7% nella prima parte, e 321.000 spettatori con il 2.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Hotel raggiunge 383.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.450.000 spettatori pari al 15.7% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.247.000 spettatori con il 15.4%. Dopo il TG1 Economia (1.931.000 – 12.9%), Vita in Diretta ha raccolto 2.179.000 spettatori (14.4%), nella presentazione, e 2.455.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.363.000 spettatori con il 14.1%. Una Vita ha convinto 2.166.000 spettatori con il 13.3% di share. A seguire Operations Christmas ha ottenuto 1.620.000 spettatori con il 10.8%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.580.000 spettatori con il 10.6%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.623.000 spettatori pari al 10.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.632.000 spettatori con il 10.4%, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.47, e 1.942.000 spettatori con l’11.5% nella seconda parte (Saluti: 1.777.000 – 10%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 717.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 638.000 spettatori con il 4.3%. Una Parola di Troppo ha interessato 535.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 740.000 spettatori (4.5%), nel primo episodio, 702.000 spettatori (4.3%), nel secondo episodio, e 752.000 spettatori (4.8%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 584.000 spettatori (4%). Big Bang Theory ha appassionato 486.000 spettatori con il 3.3%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 488.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.922.000 spettatori con il 17.7%. #Maestri ha coinvolto 630.000 spettatori pari al 4.3%. Aspettando Geo… ha raccolto 1.377.000 spettatori con il 9.3%. Geo ha registrato 1.905.000 spettatori con l’11.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 761.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Tagadà interessato 357.000 spettatori con il 2.4% (presentazione di 22 minuti: 275.000 – 1.7%). Tagadoc ha raccolto 225.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Un Natale per Ricominciare ha raccolto 606.000 spettatori con il 3.9%. Consegna per Natale ha ottenuto 611.000 spettatori con il 4.1%. La Verità del Natale segna 404.000 spettatori e il 2.3%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 626.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 690.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Su Rai2 Restart segna 262.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 578.000 spettatori con il 7.6%. Su Italia1 Van Helsing è visto da 275.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Ultimo Appello è stato scelto da 120.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Tv8 Permesso Maisano segna 154.000 spettatori e il 2%.