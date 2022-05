Ascolti Tv di ieri 8 maggio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 8 maggio 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 8 maggio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 282.000 spettatori (13.6%) nella presentazione, 696.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e 1.611.000 spettatori (23.8%) nella seconda parte; all’interno il Tg1 delle 8 a 1.190.000 spettatori e il 23.7%, Tg1 – Edizione Straordinaria a 1.342.000 e il 22.8%. A seguire Paesi che Vai interessa 1.461.000 spettatori (21%) e A Sua Immagine dalle 10:30 alle 12:19 1.465.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 364.000 spettatori pari al 14.1%, Tg5 Mattina 1.047.000 spettatori pari al 19.7% e Tg5 Speciale 684.000 spettatori pari al 10.2%. A seguire la Santa Messa intrattiene 987.000 spettatori (14%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco è visto da 100.000 spettatori (1.6%) e O anche No da 96.000 spettatori (1.4%), mentre Rai Parlamento Punto Europa segna 109.000 spettatori (1.6%) e Tg2 Dossier 248.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 196.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 253.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 284.000 spettatori pari al 5%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 316.000 spettatori pari al 4.6% e Le Parole per Dirlo 257.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 172.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 220.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 174.000 spettatori (3.4%), mentre Uozzap conquista 216.000 spettatori (3.1%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.622.000 spettatori con il 21.3% e l’Angelus 2.039.000 spettatori con il 21.6%, mentre Linea Verde è la scelta di 2.967.000 spettatori con il 24%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 676.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 1.054.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.924.000 spettatori (18.3%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 280.000 spettatori pari al 3.8%, Citofonare Rai 2 conquista 435.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione a 290.000 e il 3.7%). Su Italia1 Una Mamma per Amica è scelto da 295.000 spettatori (3.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 702.000 spettatori e il 5.2% (Magazine di 10 minuti a 613.000 e il 4.4%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 526.000 spettatori (5.5%); Il Posto Giusto raccoglie 265.000 spettatori (2%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 201.000 spettatori con il 2.7% e, dopo il tg, Colombo: Sulle tracce dell’assassino 370.000 spettatori (2.8%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 114.000 spettatori (1.5%), La7 Doc – Mata Hari: La Spia più Seducente 124.000 spettatori (1.3%) e A Te le Chiavi 122.000 spettatori (1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.794.000 spettatori con il 21.7% nella prima parte dalle 14:13 alle 14:59 e 2.510.000 spettatori con il 21.7% nella seconda parte dalle 15:04 alle 16:40 (I Saluti di Mara di 25 minuti a 2.151.000 e il 19.2%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.049.000 spettatori con il 17.4%. Su Canale5 Beautiful incolla 1.701.000 spettatori (12.9%), Scene da un Matrimonio 1.234.000 spettatori (10.1%) e Una Vita 1.121.000 spettatori (10%), mentre Verissimo – Le Storie conquista 1.253.000 spettatori (11.3%) nel Pre Show dalle 16:28 alle 17:09, 1.638.000 spettatori (14.5%) nella prima parte dalle 17:09 alle 17:50 e 1.719.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte dalle 17:54 alle 18:40. Su Rai2 il Giro d’Italia dalle 14:03 alle 17:42 incolla 1.246.000 spettatori pari al 10.5% (Giro in Diretta a 1.093.000 e l’8.9%, Giro all’Arrivo a 1.508.000 e il 13.5%). A seguire il Processo alla Tappa interessa 956.000 spettatori pari all’8.4%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 458.000 spettatori (3.5%). A seguire I grani di pepe e il tesoro degli abissi sigla 438.000 spettatori (3.7%) e Mara e il crepuscolo degli dei 407.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.093.000 spettatori (15.5%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.030.000 spettatori (8.5%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 709.000 spettatori (6.3%). A seguire Rebus arriva a 611.000 spettatori (5.5%), mentre il Raduno Nazionale Alpini incolla 645.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Flikken – Coppie in Giallo ha convinto 245.000 spettatori con il 2%, mentre Tg4 – Diario di Guerra interessa 282.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi intrattiene 529.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 391.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte.

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 548.000 spettatori con uno share del 6%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 416.000 spettatori (8.9%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è la scelta di 723.000 spettatori pari al 6% (presentazione a 667.000 e il 3.6%) e L’Altra DS della durata di circa mezz’ora sigla 214.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Pressing è visto da 402.000 spettatori con il 6.2% (Highlights a 442.000 e il 4.2%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 558.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 Unbroken: Path to Redemption è stato scelto da 118.000 spettatori (3.3%). Su La7 TgLa7 Notte informa 205.000 spettatori (4.7%).

