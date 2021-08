Ascolti Tv di ieri 9 Agosto 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 9 agosto 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 9 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 9 agosto: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori (%) mentre Reazione a Catena ha raccolto .000 spettatori (%). Su Canale 5 preceduta da una presentazione (.000 – %), la replica di Conto alla Rovescia ha interessato .000 spettatori (%). Su Rai2 SWAT ha raccolto .000 spettatori (%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto .000 spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie .000 spettatori con il %. CSI ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto .000 spettatori con il %. Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato.000 individui all’ascolto (%). Su La7 The Good Wife ha appassionato .000 spettatori (share del %), nel primo episodio, e .000 spettatori (share del %), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie .000 spettatori con il %.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a .000 telespettatori con il %. Dedicato ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Canale5 l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte (Saluti: .000 – %). Su Rai 2 Desperate Housewives ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di .000 spettatori (%). Su Rai3 Agorà Estate convince .000 spettatori pari all’% di share (presentazione: .000 – %). A seguire Elisir d’Estate segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Distretto di Polizia 7 registra una media di .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il %. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %. .

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto .000 spettatori con il %, nel primo episodio, e .000 spettatori con il %, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Bones ha ottenuto .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Doc Martin ha interessato .000 spettatori con il %. Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto .000 spettatori con il %. La Signora in Giallo ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto .000 spettatori pari al % della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto .000 spettatori con il %. Estate in Diretta ha raccolto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il %, nella seconda parte (tra le due parti il TG1: 000 – %). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Brave and The Beautiful ha ottenuto .000 spettatori con il %. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. ha fatto compagnia a.000 spettatori con il %. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto .000 spettatori con il %. Gli Omicidi del Lago ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo episodio. I Griffin ha raccolto .000 spettatori con il %. American Dad è piaciuto a .000 spettatori (%). Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). Will & Grace ha appassionato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Il Commissario Rex ha coinvolto .000 spettatori pari al %Geo Magazine ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Eden ha interessato .000 spettatori (share del %). Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Helen Dorn segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 Fattore Umano segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 Barbarians è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.