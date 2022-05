Ascolti Tv di ieri 9 maggio 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 9 maggio per i principali canali televisivi italiani?

Ascolti Tv di ieri 9 maggio 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 9 maggio 2022, su Rai1 l’ultima puntata dela fiction Nero a Metà ha appassionato 4.780.000 spettatori pari al 24.8% (primo episodio: 4.983.000 – 23.4%, secondo episodio: 4.587.000 – 26.4%). Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.528.000 spettatori pari al 18.8% di share (presentazione. 3.113.000 – 14.2%, Isla Bonita di 3 minuti: 1.019.000 – 27.3%). Su Rai2 Made in Sud ha interessato 932.000 spettatori pari al 5.5% di share (presentazione di 7 minuti: 753.000 – 3.4%). Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.230.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 7.6% (presentazione di 12 minuti: 937.000 – 4.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 941.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 la serie Servant of the People ha registrato 345.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 La Maschera di Ferro segna 390.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie – I Protagonisti ha raccolto 239.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai4 la serie Alex Rider registra 233.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai Movie Balla coi Lupi segna 355.000 spettatori con il 2%. Su Iris L’avvocato del diavolo ha ottenuto 300.000 spettatori con l’1.6%. Sui canali Sky Sport Fiorentina-Roma raggiunge 499.000 spettatori con il 2.3%.