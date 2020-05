Ascolti TV domenica 10 Maggio 2020, dati auditel e share ieri: l’Allieva contro Live non è la D’Urso, ecco chi ha vinto

Dopo essere giunti di fatto alla fine della prima settimana di Fase 2 gli italiani hanno potuto iniziare a registrare le prime trasformazioni e aperture, e le conseguenze di questo, tramite l’informazione mediatica.

Anche ieri nella festa della mamma ci sono state tante news sul coronavirus in TV, ma non solo. Come è andate la lotta per gli ascolti della televisione? Il piccolo schermo continua a raccontare e ad informarci sul coronavirus, a darci programmi di intrattenimento e film per rilassarci e diverse alternative. E poi, tutta una carrellata nelle varie fasce di ascolto.

La televisione, ieri 10 Maggio 2020 ha continuato la sua battaglia per gli ascolti con il solito clou della informazione sul coronavirus. Quali sono stati i programmi clou a parte quelli sulle news? Sguardo alla prima serata.

Su Rai 1 ecco L’allieva, su Rai 2 Che tempo che fa mentre su Rai 3 Un giorno in pretura Rai intanto che su Canale 5, riecco Live Non e’ la d’Urso, su Italia 1 in onda E alla fine arriva Polly e Le crociate invece, su Rete 4.

Ascolti Tv domenica 10 Maggio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 15.4% di share, mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.534.000 spettatori pari al 13.4% di share (presentazione 2.312.000 – 8.4%).

Rai2 con Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.140.000 spettatori (7.9%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8% con 1.590.000 spettatori. Su Italia 1 … e alla fine arriva Polly! ha divertito 1.427.000 spettatori con il 5.3% di share. Rai3, invece, con Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 1.166.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

Su Rete4 Le Crociate è stato visto da 903.000 spettatori con il 3.9% di share, mentre La7 con Non è l’Arena ha segnato l’8% con 1.693.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – La Tombola dei Troiai è la scelta di 645.000 spettatori (2.4%) mentre sul Nove Little Big Italy segna l’1.8% con 476.000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.2% con 5.231.000 spettatori. Canale 5, invece, con Paperissima Sprint diverte 3.719.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.154.000 spettatori (4.3%) mentre Rete 4 con Stasera Italia fa compagnia a 1.169.000 spettatori nella prima parte (4.5%) e a 1.194.000 (4.4%) nella seconda.

Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha interessato 1.265.000 spettatori pari al 4.7% di share., mentre La7 con Non è l’Arena Prima Pagina segna il 6.5% con 1.734.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti si porta al 2.5% con 674.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy piace a 378.000 (1.4%).

Ascolti TV domenica 10 Maggio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.710.000 spettatori (16.3%) e L’Eredità 4.103.000 spettatori (20.5%) nella seconda. Canale 5, invece, con Avanti il Primo! segna 1.764.000 spettatori con il 10.9% di share e Avanti un Altro! 3.165.000 (16.2%).

Su Rai2 Il Commissario Voss è la scelta di 630.000 spettatori, pari al 3.6% di share e Che Tempo che Farà piace a 943.000 spettatori (4.2%). Rai3 con Blob segna il 3.7% con 893.000 spettatori mentre su Italia 1 The O.C ha totalizzato 484.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 670.000 (2.8%) nel secondo. Infine su Rete4 Hamburg Distretto 21 convince 488.000 spettatori con il 2.2% di share.

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti TV domenica 10 Maggio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto .000 spettatori con il % di share nella presentazione, .000 (%) nella prima parte e ,000 (%) nella seconda; Paesi che vai segna il % con .000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di .000 spettatori pari ad uno share del % e la Santa Messa è stata seguita da .000 spettatori (%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di .000 telespettatori con il % di share mentre X-Style segna il % con .000 spettatori. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha tenuto compagnia a .000 spettatori (%). Su Italia1 The O.C. totalizza un ascolto di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai 3 Domenica Geo convince.000 spettatori con l’% di share e Provincia Capitale piace a .000 spettatori (%). Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share nelle News e .000 spettatori (%) nel Dibattito.

Ascolti TV sabato 9 Maggio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di .000 spettatori (%) e Linea Verde ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a .000 spettatori (%) e Melaverde ha interessato .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Ventura conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Italia1 The O.C sigla il % con .000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di .000 spettatori con il %. Su Rai3 Radici registra .000 spettatori con uno share del %. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a .000 spettatori con il %. Su La7 Little Murders è stato scelto da .000 spettatori con il % di share.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV domenica 10 maggio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In segna il 18.8% con 3.502.000 spettatori nella prima parte e il 19.5% con 2.909.000 spettatori nella seconda. A seguire Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 1.941.000 spettatori (13.2%). Su Canale 5, invece, L’Arca di Noè ha raccolto 3.027.000 spettatori con il 15.3%. A seggiole Una Vita 2.163.000 (11.6%) e Casa Vianello 1.298.000 (7.7%). Sempre su ccanale 5 Inga Lindstrom – L’Eredità di Granlunda piace a 1.212.000 spettatori con l’8.1% di share e Rosamunde Pilcher – La Nebbia d’Irlanda a 1.193.000 – 8.3%).

Su Rai2 Il Commissario Dupin ha convinto 624.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e ne ha appassionati 777.000 (5.3%) nel secondo. Sempre su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul sigla il 6.5% con 933.000 spettatori. Italia1, invece, con Lethal Weapon segna il 2.9% con 545.000 spettatori nel primo episodio, il 4.2% con 692.000 spettatori nel secondo e il 4.4% con 662.000 spettatori nel terzo. A seguire Magnum P.I. piace a 569.000 spettatori con il 4% di share nel primo episodio e a 503.000 (3.6%) nel secondo.

Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 1.568.000 spettatori pari al 9.5% di share. A seguire Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.000.000 spettatori (6.9%), Kilimangiaro da 1.119.000 (7.9%) e I Viaggi del Kilimangiaro da 1.475.000 (9.6%). Su Rete 4 Il Cavaliere Pallido ha registrato 589.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Sulle Tracce dell’Assassino ha appassionato 288.000 spettatori (share dell’1.8%).

Ascolti TV domenica 10 Maggio 2020: Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 811.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%, mentre su Canale 5 Tg5 Notte ha informato 734.000 spettatori con il 14.6% di share.

Rai2 con La Domenica Sportiva è stata vista da 390.000 spettatori (3.5%). Italia1, invece, con Yes Man segna un netto di 908.000 ascoltatori con il 5.9% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 709.000 spettatori (4.3%), mentre su Rete 4 Benvneuti nella Giungla è la scelta di 237.000 spettatori (2.9%).

