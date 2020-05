Ascolti TV domenica 24 Maggio 2020, dati auditel e share ieri: L’allieva contro Live non è la D’Urso, ecco chi ha vinto

Un nuovo inizio settimana ed una nuova ondata di indagini circa quelli che sono stati i risultati dei programmi televisivi della giornata di ieri. Come sono andati i duelli degli ascolti televisivi di ieri sera?

La televisione, anche ieri 24 Maggio 2020 ha dato continuità al’informazione alimentando la sua lotta per gli ascolti con il solito ampio quadro sul coronavirus. Quali sono stati i programmi principali? Sguardo alla prima serata.

Su Rai 1 si è visto L’allieva su Rai 2 invece Che tempo che fa mentre su Rai 3 Un giorno in pretura Rai intanto che su Canale 5 è tornato Live Non e’ la d’Urso su Italia 1 in onda Come ti spaccio la famiglia e Sleepers (Film) invece, su Rete 4.

Chi avrà vinto? Come ogni mattina, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede in merito alla giornata del 24 Maggio? Chi avrà vinto gli ascolti del prime time? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata del 24 Maggio 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 24 Maggio 2020? Come sono andati gli ascolti TV 24 Maggio 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, 24 Maggio 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 24/05/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di domenica e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv del 24 maggio in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv domenica 24 Maggio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, domenica 24 maggio 2020, su Rai1 l’ultima replica de L’Allieva 2 ha conquistato 4.323.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.100.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 2.055.000 spettatori e l’8.2% (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.478.000 e l’8.4%). Su Italia1 Come ti spaccio la famiglia ha intrattenuto 1.351.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Un Giorno in Pretura ha raccolto 997.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Sleepers totalizza un a.m. di 838.000 spettatori con il 4%. Su La7 Non è L’Arena ha registrato 1.366.000 spettatori con uno share del 7.1%. Su Tv8 la replica de I Delitti del BarLume – Il Telefono Senza Fili segna 632.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 459.000 spettatori con l’1.8%.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.073.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 3.144.000 spettatori pari al 13.1%. Su Italia1 il secondo episodio di The OC 3 è seguito da 593.000 spettatori (2.8%), mentre CSI 6 ha registrato 922.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui è seguito da 1.060.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Stasera Italia intrattiene 1.043.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 1.054.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 654.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 307.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti TV domenica 24 Maggio 2020: Preserale

Su Rai1 la L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.320.000 spettatori pari al 16.7%, mentre L’Eredità è vista da 3.722.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.334.000 spettatori (10.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.625.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 l’ultima puntata di Che Tempo Che Farà ha convinto 727.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 il primo episodio di The OC 3 è visto da 402.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.759.000 spettatori pari al 15.1%, mentre Blob segna 865.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 l’undicesima stagione di Hamburg Distretto 21 ha fatto compagnia a 395.000 spettatori (2%). Su La7 Quel che resta del giorno ha appassionato 184.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 287.000 spettatori (1.5%).

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti TV domenica 24 Maggio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 398.000 spettatori con uno share del 17.2% nella presentazione, 858.000 spettatori (19.9%) nella prima parte e 1.711.000 spettatori (22.7%) nella seconda parte; Paesi Che Vai ha ottenuto 1.535.000 spettatori (18.8%); A Sua Immagine – in onda dalle 10.31 alle 12.18 – ha convinto 1.771.000 spettatori (18.4%); la Santa Messa delle 11.00 ha intrattenuto 2.291.000 spettatori (23.8%). Su Canale5 Tg5 Speciale ha intrattenuto 805.000 spettatori pari al 10.2%; la Santa Messa delle 10.00 è vista da 949.000 spettatori (11.3%); Le Storie di Melaverde è seguito da 852.000 spettatori (8.5%). Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha raccolto 440.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 il primo episodio di The Night Shift 2 ottiene un ascolto di 198.000 spettatori (2.4%) e il secondo episodio di 225.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 TgR Estovest convince 384.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Carabinieri 4 ha raccolto 255.000 spettatori con il 3%, mentre I Viaggi del Cuore segna 128.000 spettatori (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 195.000 spettatori con il 3.2%. A seguire Tagadà Risponde ha informato 139.000 spettatori pari all’1.7%.

Ascolti TV domenica 24 Maggio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è seguito da 2.555.000 spettatori con il 22.1%; Linea Verde ha raccolto 3.224.000 spettatori (21.3%). Su Canale5 Melaverde arriva a 1.836.000 spettatori con il 14.3%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento 10 segna 517.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 il terzo episodio di The Night Shift 2 piace a 277.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 820.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Rai3 per Enzo Biagi è seguito da 475.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Colombo ha appassionato 356.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Le Parole della Salute interessa 74.000 spettatori con lo 0.6%. A Seguire L’Aria Che Tira – Il Diario è visto da 127.000 spettatori (0.9%).

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV domenica 24 maggio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.021.000 spettatori pari al 19.3% di share nella prima parte e 2.418.000 spettatori (18.6%) nella seconda parte. A seguire Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto 1.609.000 spettatori (13.1%). Su Canale5 L’Arca di Noè ha appassionato 2.600.000 spettatori con il 15.2%; Una Vita è stato seguito da 1.917.000 spettatori con il 12%; La Cattedrale del Mare ha ottenuto 1.119.000 spettatori con l’8.1%. A seguire Rosamunde Pilcher – Le ali della speranza ha fatto compagnia a 851.000 spettatori pari al 7%. Su Rai2 Il Commissario Dupin ha raccolto 636.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Magnum PI ha raccolto 401.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio, 324.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio e 316.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio. Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 3.256.000 spettatori (19.7%); Mezz’ora In Più è visto da 1.360.000 spettatori (9.6%); Kilimangiaro Collection è seguito da 914.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 Pericolosamente insieme ha convinto 427.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Startup Economy ha interessato 136.000 spettatori (0.9%); Sognando l’Africa ha intrattenuto 161.000 spettatori (1.2%).

Ascolti Tv domenica 24 Maggio 2020: Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da .000 spettatori con uno share del %. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari al %. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Non mi scaricare è visto da .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Tg3 Mondo interessa .000 spettatori con il %. Su Rete4 Via da Las Vegas è stato scelto da .000 spettatori con il %. Su La7 TgLa7 Notte arriva a .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da .000 spettatori con il %.

Aggiornamento ore 14.00