Ascolti TV domenica 29 Marzo 2020, dati auditel e share ieri: Bella da morire contro Live non è la D’Urso, ecco chi ha vinto

Si è chiuso anche l'ultimo weekend del peggior Marzo nell'Italia del dopoguerra, e la quarantena, l'isolamento e i decessi continuano. Il coronavirus è l'argomento principale in televisione, tra approfondimenti, speciali e TG, ma la prima serata, spesso, mira anche a intrattenerci.

E così, anche ieri ci sono state le sfide per lo share degli ascolti TV. Nei giorni della pandemia del coronavirus, come vanno i duelli dello share?

Così la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa anche nella giornata di domenica 29 Marzo 2020. Ieri sera su Canale 5 è andato in scena il Live non è la D’Urso che si è messo direttamente in sfida con la scelta di Rai 1 di puntare su Bella da morire

Tra i programmi tv, film e serie in onda ieri sera ci sarà da analizzare il risultato oltre che di bella da morire su Rai 1 Bella da morire anche i dati su Rai 2 di Che tempo che fa e di Point Break 2015 in onda su Italia 1, oltre a Un’ottima annata messo in onda su Rete 4.

Ascolti Tv 29 marzo 2020: chi ha vinto tra Grande Fratello Vip e Stanotte a Venezia

Su Rai1 Bella da Morire ha conquistato 5.547.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.988.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.832.000 spettatori (9.2%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 9.1% con 2.213.000 spettatori. Su Italia 1 Point Break ha intrattenuto 1.645.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai3 Suburbicon ha raccolto davanti al video 1.167.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Un’Ottima Annata – The Good Year è stato visto da 945.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.3% con 1.967.000 spettatori nella prima parte e l’8.6% con 1.922.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Un due tre stella! è la scelta di 578.000 spettatori (1.9%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna lo 0.9% con 294.000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 20.2% con 6.213.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.333.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.356.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.329.000 spettatori nella prima parte (4.4%) e a 1.449.000 (4.7%) nella seconda. Su Rai3 Indovina chi viene a cena ha interessato 1.609.000 spettatori pari al 5.3% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria se convince .000 (%).

Ascolti TV domenica 29 Marzo 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.105.000 spettatori (13.6%) e L’Eredità 4.310.000 spettatori (16.8%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.314.000 spettatori con il 10.4% di share e Avanti un Altro! 4.058.000 (16.2%). Su Rai2 Che Tempo che Farà piace a 1.259.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Blob segna il 4.1% con 1.185.000 spettatori. Su Italia 1 Ieneyeh ha totalizzato 889.000 spettatori (3.8%) e CSI 880.000 (3.2%). Su Rete4 Hamburg Distretto 21 convince 558.000 spettatori con il 2% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 237.000 spettatori (share dell’1%).

Ascolti TV domenica 29 marzo 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 290.000 spettatori con il 13% di share nella presentazione, 1.003.000 (22.9%) nella prima parte e 1.839.000 (23.5%) nella seconda; nel mentre, la Messa delle 7.00 ha fatto compagnia a 827.000 spettatori con il 23.5% di share. Paesi che vai segna il 19% con 2.107.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.833.000 spettatori pari ad uno share del 19.5% e la Santa Messa è stata seguita da 3.506.000 spettatori (24.2%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 950.000 telespettatori con il 16.7% di share mentre la Santa Messa segna l’11% con 1.321.000 spettatori. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha tenuto compagnia a 707.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Royal Pains totalizza un ascolto di 362.000 spettatori con uno share del 3.2% nel primo episodio e 390.000 spettatori (2.9%) nel secondo. Su Rai Oggi in Prima convince 303.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rete 4 Carabinieri ha coinvolto 306.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 71.000 spettatori con il 2.3% di share nelle News e 232.000 spettatori (3.2%) nel Dibattito.

Ascolti TV domenica 29 marzo 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 3.955.000 spettatori (23.7%) e Linea Verde ha intrattenuto 4.166.000 spettatori (20.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.108.000 spettatori (7.3%) e Melaverde ha interessato 2.450.000 spettatori con il 13.5% di share. Su Rai2 Occhio alla Spia! conquista 860.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su Italia1 Royal Pains sigla il 3% con 479.000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 879.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Romanzo Italiano registra 359.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 448.000 spettatori con il 2%. Su La7 Uozzap! è stato scelto da 206.000 spettatori con l’1.1% di share nella prima parte e da 196.000 (0.9%) nella seconda.

Ascolti TV domenica 29 marzo 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In segna il 17.1% con 3.858.000 spettatori nella prima parte e il 17.2% con 3.423.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 2.688.000 spettatori (12.7%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto .000 spettatori con il %. Beautiful ha attirato a sé 2.749.000 spettatori (11.8%), Una Vita 2.477.000 (11.2%) e Inga Lindstrom – Il Segreto del Castello 1.991.000 (9.9%); Rosamunde Pilcher – Vento sul Lago piace a 1.848.000 spettatori con il 9% di share. Su Rai2 Darrow & Darrow ha convinto 750.000 spettatori (3.8%) e I Misteri di Emma Fielding ne ha appassionati 879.000 (4.4%); La Marcia dei Pinguini Il Richiamo sigla il 2.4% con 556.000 spettatori. Su Italia1 Lethal Weapon segna il 2.9% con 654.000 spettatori nel primo episodio, il 3.1% con 658.000 nel secondo e il 3.6% con 706.000 spettatori nel terzo; Agent X piace a 492.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 2.271.000 spettatori pari al 10.8% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.492.000 spettatori (7.6%) e Kilimangiaro da 1.851.000 (8.7%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 720.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Operazione Sottoveste ha appassionato 410.000 spettatori (share del 2%).

Ascolti TV domenica 29 marzo 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 905.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 937.000 spettatori con il 14.1% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 496.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Hazzard segna un netto di 833.000 ascoltatori con il 5.2% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 871.000 spettatori (3.7%). Su Rete 4 Nessuna Verità è la scelta di 451.000 spettatori (4.1%).

