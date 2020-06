Ascolti TV domenica 31 Maggio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Un ultimo giorno da pathos, quello di Maggio, per quanto concerne i duelli degli ascolti televisivi. Quali sono stati i programmi della prima serata che hanno fatto meglio ieri? Cosa è successo in ambito di share ieri 31 maggio 2020?

Molti sono stati i programmi di riferimento, senza dimenticare le ovvie pagine e parentesi legate all’attualità e alle vicende connesse al coronavirus: ma anche parecchi programmi di puro intrattenimento. Specie in prima serata, ma non solo.

Su Rai 1 si è visto Non dirlo al mio capo, su Rai 2 invece Hawaii Five-O mentre su Rai 3 ecco Un giorno in pretura. Ieri sera, su Canale 5, invece ecco Live Non e’ la d’Urso (Show) mentre su Italia 1 in onda Come ti rovino le vacanze e infine Le ali della liberta’ su Rete 4.

Ascolti Tv domenica 31 Maggio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 la replica di Non dirlo al mio Capo ha conquistato 3.026.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.219.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di 1.266.000 spettatori (5.2%) mentre NCIS – New Orleans sigla il 4.3% con 982.000 spettatori. Su Italia 1 Come ti Rovino le Vacanze ha intrattenuto 1.187.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 886.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Le Ali della Libertà è stato visto da 1.358.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato l’8.8% con 1.565.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Azione e Reazione è la scelta di 741.000 spettatori (3.1%) mentre sul Nove Little Big Italy segna l’1.9% con 455.000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 20.8% con 4.949.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.307.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 943.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.028.000 spettatori nella prima parte (4.6%) e a 1.104.000 (4.6%) nella seconda. Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha interessato 1.062.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su La7 Non è l’Arena – Prima Pagina segna il 6.2% con 1.407.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti sigla il 2.4% con 557.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 273.000 (1.2%).

Ascolti TV domenica 31 Maggio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.538.000 spettatori (17.6%) e L’Eredità 3.806.000 spettatori (21.8%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.317.000 spettatori con il 9.4% di share e Avanti un Altro! 2.520.000 (14.7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles è la scelta di 657.000 spettatori pari al 4% di share nel primo episodio e di 952.000 spettatori (4.8%) nel secondo. Su Rai3 Blob segna il 5% con 1.050.000 spettatori. Su Italia 1 The O.C. ha totalizzato 414.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 611.000 (2.9%) nel secondo. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 convince 376.000 spettatori con l’1.9% di share.

Aggiornamento ore 10.31

Ascolti TV domenica 31 Maggio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto .000 spettatori con il % di share nella presentazione, .000 (%) nella prima parte e ,000 (%) nella seconda; Paesi che vai segna il % con .000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di .000 spettatori pari ad uno share del % e la Santa Messa è stata seguita da .000 spettatori (%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di .000 telespettatori con il % di share mentre X-Style segna il % con .000 spettatori. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha tenuto compagnia a .000 spettatori (%). Su Italia1 The O.C. totalizza un ascolto di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai 3 Domenica Geo convince.000 spettatori con l’% di share e Provincia Capitale piace a .000 spettatori (%). Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share nelle News e .000 spettatori (%) nel Dibattito.

Ascolti Tv domenica 31 Maggio 2020: Daytime Mezzogiorno

u Rai1 l’Angelus è la scelta di .000 spettatori (%) e Linea Verde ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a .000 spettatori (%) e Melaverde ha interessato .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Ventura conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Italia1 The O.C sigla il % con .000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di .000 spettatori con il %. Su Rai3 Radici registra .000 spettatori con uno share del %. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a .000 spettatori con il %. Su La7 Little Murders è stato scelto da .000 spettatori con il % di share.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV domenica 31 maggio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In segna il % con .000 spettatori nella prima parte e il % con .000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di .000 spettatori (%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto .000 spettatori con il %. Beautiful ha attirato a sé .000 spettatori (%), Una Vita .000 (%) e Il Segreto .000 (%); Domenica Live piace a .000 spettatori con il % di share (Ultima Sorpresa .000 – %). Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha convinto .000 spettatori (%) e Quelli che il Calcio… ne ha appassionati .000 (%); A Tutta Rete sigla il % con .000 spettatori. Su Italia1 Training day segna il % con .000 spettatori e Rush Hour piace a .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di .000 spettatori pari al % di share, Kilimangiaro è stato seguito da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato .000 spettatori (share del %).

Ascolti Tv domenica 31 Maggio 2020: Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di .000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Canale 5 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da .000 spettatori (%) e L’Altra DS da .000 spettatori (%). Su Italia1 I Griffin segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Ocean’s Thirteen è la scelta di .000 spettatori (%).

Aggiornamento ore 14.00