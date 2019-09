Ascolti TV Giovedì 12 settembre 2019: Day Time. Ecco i dati auditel di tutta la giornata

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di Giovedì 12 Settembre 2019.

L’attesa, come sempre crescente, non soltanto per quanto concerne la prima serata, è stata ricompensata dall’arrivo dei numeri ufficiali. Ecco come è andata.

Chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Cosa è successo nel Day Time di Giovedì 12 settembre 2019? E’ presto detto.

Ascolti TV Giovedì 12 settembre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata

Si passa dall’Access Prime Time.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 4.078.000 spettatori con il 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.373.000 spettatori con uno share del 14.8%.

Su Rai2 Tg2 Post va sul 3.3% con 748.000 spettatori.

Su Italia1 CSI arriva a 995.000 spettatori con il 4.5%.

Su Rai3 Boez – Andiamo Via ha ottenuto 871.000 spettatori pari al 4.1% e Un Posto al Sole 1.466.000 (6.5%).

Su Rete4 Stasera Italia arriva a 1388.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 1.577.000 (6.9%) nella seconda.

Su La7 Otto e Mezzo viaggia su 1.875.000 spettatori (8.3%). Su TV8 Guess my Age ottiene 574.000 spettatori con il 2.5% di share.

Su Nove Little Big Italy invece 314.000 spettatori con l’1.4%.

E siamo, intanto, ai dati del Preserale.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente arriva a 2.267.000 spettatori (19.2%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.797.000 spettatori (23.5%).

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida viaggia sui 1.793.000 spettatori con il 15.8% di share e Caduta Libera 2.926.000 con il 18.9% di share.

Su Rai2 NCIS arriva a 553.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 963.000 (5%) nel secondo.

Su Italia1 Studio Aperto Mag conquista il 4.4% con 576.000 spettatori e CSI NY ha totalizzato 558.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 Blob giunge a 986.000 spettatori con il 5.1%.

Su Rete 4 Tempesta D’Amore approda al 3.9% con 728.000 spettatori.

Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 201.000 spettatori (share dell’1.6%). Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 472.000 spettatori (2.5%).

Ecco invece i dati del Daytime Mattina.

Su Rai1 Uno Mattina arriva a 799.000 telespettatori con il 17.7% di share; Storie Italiane 738.000 spettatori con il 16.8% di share nella prima parte e 825.000 (14.8%) nella seconda.

Su Canale5 Mattino Cinque invece fa 607.000 spettatori (12.7%) nella prima parte e 594.000 (13.6%) nella seconda.

Su Rai 2 Tg2 – Storie è sui 108.000 spettatori (2.4%).

Su Italia 1 Rossana fa un ascolto di 152.000 spettatori pari al 2.9% e Bones piace a 92.000 spettatori (1.9%).

Su Rai3 Agorà 398.000 spettatori pari all’8.2% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.5% con 242.000 spettatori.

Su Rete 4 Un Detective in Corsia arriva a 122.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 160.000 spettatori con il 4.1% nelle News e 263.000 (5.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 282.000 spettatori pari al 6.4%.

Ecco poi i dati del Daytime Mezzogiorno.

Su Rai1 La Prova del Cuoco vola a 1.381.000 spettatori con il 12.6%.

Su Canale 5 Forum sui 1.252.000 telespettatori con il 16%.

Su Rai2 La Nave dei Sogni è sui 544.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia 1 Bones invece sui 183.000 spettatori (2.7%) e Sport Mediaset su 1.200.000 spettatori con l’8.4%.

Su Rai3 Tutta Salute arriva a 354.000 spettatori (6.2%) e Quante Storie si porta al 5.7% con 616.000 spettatori e Passato a Presente al 3.2% con 459.000 spettatori nella seconda.

Su Rete4 Ricette all’Italiana invece 121.000 spettatori con il 2.1% di share nella prima puntata e 179.000 (1.6%) nella seconda e La Signora in Giallo a 536.000 spettatori (3.8%).

Su La7 L’Aria che Tira fa 484.000 spettatori con share dell’8.6% nella prima parte, e 649.000 spettatori con il 5.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Infine, il Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me va a 1.584.000 spettatori (12.4% di share). La Vita in Diretta 1.221.000 spettatori con l’11.9% nella presentazione, 1.208.000 – 12.7% nella prima parte e 1.362.000 – 14.5% nella seconda.

Su Canale5 Beautiful 2.497.000 spettatori (17%), Una Vita 2.490.000 spettatori con il 17.7% di share e Bitter Sweet al 21.2% con 2.411.000 spettatori. Il Segreto il 21.1% con 1.990.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 16.5% con 1.499.000 spettatori nella prima parte, al 15.9% con 1.539.000 spettatori nella seconda e al 13.3% con 1.381.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Streghe 384.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 414.000 (3.5%) nel secondo e 434.000 (4.2%) nel terzo; l’incontro di Pallavolo Maschile Italia-Portogallo, utile per i Campionati Europei 2019, sigla il 6.1% con 572.000 spettatori.

Su Italia1 I Simpson fanno 923.000 spettatori (6.3%) nel primo episodio, 946.000 (6.7%) nel secondo e 893.000 (6.5%) nel terzo. I Griffin 718.000 spettatori (5.8%), E alla Fine arriva Mamma 263.000 (2.9%).

Su Rai3 Il Commissario Rex giunge a 495.000 spettatori (4.3%) e Geo a 712.000 spettatori con il 7.4% di share.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 858.000 spettatori con il 6.4%.

Su La7 Tagadà ha fatto 444.000 spettatori con il 3.9%. Su TV8 Ho qualcosa di dirti invece 154.000 spettatori (1.7%).

Per concludere, la Seconda Serata.

Su Rai1 Porta a Porta arriva a 1.035.000 spettatori con il 12.5% di share.

Su Canale 5 Tg5 hva sui 537.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%.

Su Rai2 Stracult Live Show invece ottiene 157.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte Estate conquista il 4% con 507.000 spettatori.

Su Italia1 Calcio Storico Fiorentino è sui 485.000 ascoltatori con l’8.7% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio Off ha visto l’8.5% con 596.000 spettatori.

