Ascolti TV Giovedì 26 dicembre 2019, dati auditel e share ieri: Cenerentola al 20,1%, All Together Now al 12%, 7,5% per Ratatouille

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di ieri, 26 dicembre 2019. Curiosi di scoprire chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Ecco i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, giovedì 26 dicembre 2019.

Partiamo subito dalla prima serata.

Nella serata di ieri, giovedì 26 dicembre 2019, su Rai1 Cenerentola ha conquistato 4.329.000 spettatori, con uno share pari al 20,1%. Su Canale 5, invece, lo show musicale di Michelle Hunziker, All Together Now, ha appassionato 2.143.000 spettatori e il 12% di share.

Su Rai2 Ratatouille ha interessato 1.657.000 spettatori, pari al 7,5% di share, mentre La soffiatrice di Vetro su Rai3 ha ottenuto 1.513.000 spettatori, e il 6,8% di share.

Italia 1, con The Divergent Series: Allegiant, ha raccolto davanti al video 845.000 spettatori,con uno share pari al 4%, superato da Non è Natale senza Panettone, il tv movie di Rete4 con i Leganesi che ha totalizzato 1.236.000 spettatori, e il 5.9% di share.

Su La7 i Gazzetta Sports Awards 2019 hanno registrato 394.000 spettatori, e l’1.9% di share. Su TV8, invece, Un Natale coi fiocchi è stato visto da 464.000 spettatori, con uno share pari al 2.1%, battendo Michelangelo – Vita di un Genio che, su Nove, ha catturato l’attenzione di 342.000 spettatori, con 1.7% di share.

Ascolti TV giovedì 26 dicembre 2019: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Vince Rai1 con Soliti Ignoti – Il Ritorno, grazie a 5.122.000 spettatori con il 22.9% di share. Striscia la Notizia, invece, permette a Canale 5 di ottenere 3.598.000 spettatori con uno share del 16%.

Su Rai2 Tg2 Post è stato seguito da 981.000 spettatori (4.3%), surclassato dalla competitor Italia1 che, con CSI Miami, ha registrato 1.111.000 spettatori con il 5.1%.

Su Rai3, invece, Non ho l’Età ha appassionato 1.276.000 spettatori pari al 6% e Un Posto al Sole 1.460.000 (6.6%). Stasera Italia, su Rete 4, è stato visto da 1.083.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 1.082.000 (4.8%) nella seconda.

Su La7 Uozzap! Collection ha interessato 648.000 spettatori (3%), superando sia 4 Ristoranti su Tv8, visto da 474.000 spettatori con il 2.2% di share, che la replica di Deal with It – Stai al Gioco. Il game show di Nove ha raccolto 404.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti TV giovedì 26 dicembre 2019: Preserale

Continua a vincere la battaglia degli ascolti L’Eredita. Il game show di Rai1, nel segmento La Sfida dei 7, ha ottenuto un ascolto medio di 3.087.000 spettatori (18.2%) mentre il gioco vero e proprio è stato visto da 4.490.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5, invece, Conto alla Rovescia segna 2.735.000 spettatori con il 14.7% di share.

Scambiamoci a Natale, su Rai2, ha allietato 726.000 spettatori, e il 3.8% di share, superato di un nonnulla da CSI Miami che, su Italia 1, ha totalizzato 761.000 spettatori, con uno share pari al 3.9%.

Su Rai3 Blob ha totalizzato 1.129.000 spettatori con il 5.5%, due punti in più di Tempesta D’Amore che, su Rete 4, sigla il 3.5% con 577.000 spettatori. Fanalino di coda Tv8 che, con Cuochi d’Italia, ha fatto compagnia a 258.000 spettatori, con uno share pari all’1.3%.

Ascolti TV giovedì 26 dicembre 2019: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina ha svegliato 966.000 telespettatori con il 19% di share. Subito dopo Storie Italiane ottiene 1.520.000 spettatori con il 18.4% di share nella prima parte e 1.561.000 (17.2%) nella seconda.

Canale5, invece, con Un Cappotto di Mille Colori ha appassionato 611.000 spettatori (7.7%). La replica del Tg2 Dossier sigla il 3% con 249.000 spettatori, quasi un punto in più di Riverdale su Italia1, che ha appassionato 171.000 spettatori pari al 2.2% nel primo episodio, 216.000 spettatori (2.6%) nel secondo e 336.000 (3.6%) nel terzo.

Su Rai3 L’Ape Maya – Il Film emoziona 274.000 spettatori pari al 3.3% di share mentre su Rete4 Bulli e Pupe registra 165.000 spettatori con share del 2%. Tagadà – Le Storie, su La7, è stato visto da 122.000 spettatori con l’1.5% di share.

Ascolti TV giovedì 26 dicembre 2019: Daytime Mezzogiorno

Il cooking show di Rai1, La Prova del Cuoco, ha raccolto 1.544.000 spettatori con il 12.3%. Canale 5, con la replica di Forum, appassiona 951.000 telespettatori con il 9.1%.

Da Piazza Italia, I Fatti Vostri segna per Rai2 534.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 962.000, 8% di share, nella seconda.

Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 982.000 spettatori con il 6.7%. Quante Storie, invece, su Rai3 è stato seguito da 712.000 spettatori, col 5.7% di share.

Su Rete4 Ricette all’Italiana è stato seguito da 261.000 spettatori con il 2.1% di share, mentre La Signora in Giallo ha fatto compagnia a 450.000 spettatori (3.1%).

Pomi d’ottone e manici di Scopa è stato seguito su La7 da 236.000 spettatori con share del 2%.

Ascolti TV giovedì 26 dicembre 2019: Daytime Pomeriggio

Lo speciale di Rai1, Aspettando Il Cantante Misterioso, ha appassionato 1.763.000 spettatori (12.2% di share) e, successivamente, Italo 1.246.000 spettatori (9.5%). Le strenne dello Zecchino intrattengono 1.101.000 spettatori con l’8.8%, mentre Anna Dai Capelli Rossi 1.357.000 con il 9.4%. Su Canale5 Un Principe Tutto Mio appassiona 1.758.000 spettatori (13%), e il film C’è Posta per Te ha convinto 1.274.000 spettatori con il 9.2% di share.

Lo Strano Natale di Blanca su Rai2 ha convinto 691.000 spettatori (5.1%), Quel Piccolo grande Miracolo 958.000 (7.5%) e Good Witch 666.000 (4.8%). Italia1, invece, con I Simpson intrattengono 739.000 spettatori (5.3%) e, subito dopo, con Dennis – La Minaccia a Natale 771.000 (5.9%) e Mamma Che Natale da Cani! 641.000 (4.7%).

Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 671.000 spettatori (5.3%) e Geo a 2.002.000 spettatori con il 13.5% di share. Lo Sportello di Forum, su Rete4, è stato seguito da 687.000 spettatori con il 5% mentre su La7 Moll Flanders ha ottenuto 259.000 spettatori con il 2%.

Ascolti TV giovedì 26 dicembre 2019: Daytime Seconda Serata

Sono Gassman! Vittorio Re, su Rai1, ha emozionato 844.000 spettatori con l’8% di share, alla pari col Tg5 Notte, che ha totalizzato una media di 540.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1%.

Su Rai2 Il Natale che ho sempre Desiderato segna 1.041.000 spettatori con l’8.3%, mentre Per Amor Vostro segna su Rai3 il 2.2% con 244.000 spettatori. Italia1, con Midnight Special Fuga nella Notte, totalizza 444.000 ascoltatori con il 5.4% di share, un punto e mezzo in più di Vacanze in America su Rete 4 (3.9% con 366.000 spettatori).

