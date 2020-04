Ascolti TV giovedì 9 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Doc, Capitan America e Napoli Milionaria contro Pirati dei Caraibi, The Departed e Dritto e rovescio, ecco chi ha vinto

Nella mattina del Venerdì Santo, quello che passerà alla storia come quello del coronavirus siamo in attesa a livello mediatico e televisivo dei riscontri della prima serata del classico Giovedì Santo. Chi avrà vinto gli ascolti dell’ultima cena?

Mentre il tema del coronavirus tutti i giorni e le sere è a centro dei palinsesti TV non sono mancati i grandi duelli con l’intrattenimento e i film.

Ne è venuta fuori una grande battaglia di dati dello share degli ascolti TV. Nei giorni della pandemia del coronavirus e della Pasqua, come sono andati i duelli dello share degli ascolti?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di giovedì 9 Aprile 2020. Ieri sera su Canale 5 è andato in scena Pirati dei Caraibi mentre su Rai 1 si è puntato su Doc con Luca Argentero.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 9 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV giovedì 9 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri tra Pirati dei Caraibi e Doc, oltre che Dritto e Rovescio su Rete4 e The Departed su Italia1, rispetto invece a Capitan America su Rai2 e Napoli milionaria su Rai3?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, giovedì 0 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 9/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di giovedì e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di giovedì 9 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento

Ascolti Tv 9 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2020, su Rai1 la fiction Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 8.293.000 spettatori pari al 30.7% di share (nel dettaglio primo episodio: 8.543.000 – 28.9%; secondo episodio: 8.068.000 – 32.7%). Su Canale 5 I Pirati dei Caraibi – La Maledizione del Forziere Fantasma ha raccolto davanti al video 2.466.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Captain America – Il primo vendicatore ha interessato 1.063.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 The Departed – Il Bene e il Male ha intrattenuto 1.319.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Napoli Milionaria ha raccolto davanti al video 632.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.515.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.316.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Tv8 La Notte dei Record segna 503.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Tutto Tutto Niente Niente ha raccolto 407.000 spettatori con l’1.4%. Su Iris Il Colore Viola registra .000 spettatori con il %.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 6.192.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.431.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.540.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.397.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 904.000 spettatori con il 3.2% mentre Un Posto al Sole Classic ha appassionato 820.000 spettatori pari al 2.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.539.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.381.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.655.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 715.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 437.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV giovedì 9 aprile 2020: Preserale

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.622.000 spettatori (12.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.527.000 spettatori (18.8%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.633.000 spettatori (13%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.373.000 spettatori (18.7%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 904.000 spettatori (4.1%), The Rookie segna 1.213.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto 599.000 spettatori (2.7%). CSI ha totalizzato 730.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno ottenuto 4.289.000 spettatori pari al 17.1%. Blob segna 1.333.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.016.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 La7 Doc Dinastie ha appassionato 204.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 508.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 246.000 spettatori con lo 0.9%.

Aggiornamento ore 10.20

Ascolti TV giovedì 9 Aprile 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.221.000 telespettatori con il 18.3%. Dalle 9.56 alle 10.55, prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.379.000 spettatori (15.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.379.000 spettatori (16%), nella prima parte, e 1.403.000 spettatori (15.4%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 144.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 109.000 spettatori pari all’1.2% di share, nel primo episodio, e 163.000 spettatori pari all’1.7%, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 760.000 spettatori pari all’8.9% di share (presentazione: 723.000 – 10%). A seguire – dalle 10.18 alle 11.47 – Rai Parlamento Speciale segna 357.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete 4 Carabinieri 2 registra una media di 287.000 spettatori (3.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 261.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Coffee Break ha informato 346.000 spettatori pari al 3.8%.

Ascolti TV giovedì 9 Aprile 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.529.000 spettatori (13.9%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 1.906.000 spettatori con il 10.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie .000 spettatori con il %. Grande Fratello Vip ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato .000 spettatori con il %. Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 11.10

Ascolti Tv giovedì 9 Aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 La Vita in Diretta ha convinto .000 spettatori pari al % della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto .000 spettatori con il %. La Vita Diretta ha raccolto .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire ha ottenuto .000 spettatori con il %. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori (%), nella prima parte, .000 spettatori (%), nella seconda parte, e .000 spettatori (%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 L’Isola di Katarina ha raccolto .000 spettatori con il %. Passaggio a Nord Ovest ottiene .000 spettatori con il %. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). ha appassionato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha raccolto .000 spettatori (%). Aspettando Geo… segna .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha interessato .000 spettatori (share del %) mentre Tagadoc ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV giovedì 9 Aprile 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Eragon segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 Leonilda Iotti detta Nilde segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

Aggiornamento ore 13,38