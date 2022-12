Ascolti tv, Grande Fratello Vip vince il prime time

(Adnkronos) – ‘Grande Fratello Vip’, in onda ieri sera su Canale 5, ha vinto il prime time con 2.854.000 telespettatori e uno share del 22,78. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film ‘Il Campione’ che ha totalizzato 2.365.000 telespettatori e uno share del 13,22%. Terzo posto per ‘Report’ che su Rai3 è stato seguito da 1.665.000 telespettatori pari all’8,99% di share.

Fuori dal podio Rai2 con la serie ‘Delitti in Paradiso’ ha interessato 1.240.000 telespettatori (share del 6,49%) mentre su Italia1 il film ‘Renegades: Commando d’assalto’ è stato seguito da 1.191.000 telespettatori (share del 6,39%). Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha ottenuto 855.000 telespettatori e uno share del 5,8% mentre Tv8 con ‘Gomorra – La serie’ ne ha conquistati 502.000 (share del 2,42%). Chiudono gli ascolti del prime time La7 con ‘Grey’s Anatomy 18’, seguito da 455.000 telespettatori (share del 3,17%), e Nove con il film ‘Appena in tempo per Natale, visto da 199.000 telespettatori (share del 2,29%). (segue)