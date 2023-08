Ascolti tv, ‘Hello Again’ su Rai1 vince il prime time

(Adnkronos) – Serata di magra quella di ieri sera per gli ascolti tv che ha visto la vittoria della commedia romantica tedesca ‘Hello Again – Un giorno per sempre’, andata in onda su Rai1, con 1.375.000 telespettatori e il 10,7% di share. ‘Il professore e il pazzo’ su Canale 5 ha ottenuto invece 1.194.000 telespettatori e il 9,6% mentre Rai2 con ‘Delitti in Paradiso – Un fantasma dal passato’ ha conquistato il terzo posto grazie a 1.160.000 telespettatori e il 9,1% di share.

Appena fuori dal podio Retequattro che con ‘Zona Bianca’ ha totalizzato 880.000 telespettatori e l’8,5%, mentre La7 con la replica del Palio di Siena ha registrato 771.000 telespettatori e il 5,5% di share e, a seguire, con ‘Closed Circuit’ ne ha raccolti 258.000 con il 2,4%. Su Rai3 ‘Nel secolo breve’ è stato visto da 570.000 telespettatori pari al 4,4% e su Italia1 ‘Freedom Summer’ 531.000 pari al 4,7%. Tv8 con ‘Name that Tune – Indovina la canzone’ ha interessato 387.000 telespettatori con il 3,6% mentre Nove con ‘Il buono, il brutto, il cattivo’ ne ha coinvolti 375.000 pari al 3,8% di share.

Rai1 ha conquistato anche l’access prime time con ‘Techetechetè’ seguito da 2.297.000 telespettatori pari al 16,3%, mentre Canale 5 con ‘Paperissima Sprint Estate’ ha ottenuto 2.179.000 telespettatori e il 15,5%. Rete ammiraglia Rai ancora in testa nel preserale con ‘Reazione a catena’, grazie a 2.899.000 telespettatori pari al 25,9%. Su Canale 5 ‘The Wall’ ha raccolto invece 1.487.000 telespettatori e il 13,6% di share. Nel complesso le reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata (5.087.000 telespettatori, share 37,06%), la seconda serata (2.435.000 telespettatori, share 39,16%) e le 24 ore (2.362.000 telespettatori, share 36,84%).