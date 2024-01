Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 224.000 spettatori (13.46%) nella presentazione, 503.000 spettatori (16.91%) nella prima parte e 1.331.000 spettatori (22.21%) nella seconda parte. Tra la presentazione e la prima parte il TG1 delle 7, dalla durata di 5 minuti, ha dato il buongiorno a 320.000 spettatori (16.52%) mentre tra prima e seconda parte il TG1 delle 8, dalla durata maggiore, ha interessato 925.000 spettatori (21.27%) e all’interno della seconda parte il TG1 delle 9, dalla durata di 4 minuti, ha informato 1.457.000 spettatori (23.33%). Check Up registra 1.135.000 spettatori pari al 14.34%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 296.000 spettatori (14.04%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.028.000 spettatori con il 21.20%. Speciale TG5 – Memoria ora più che mai! in replica sigla 667.000 spettatori (9.82%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 935.000 telespettatori con l’11.28% di share.